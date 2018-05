Mustafa Cengiz: 'Galatasaraylılar inanır, çalışır ve kazanır'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Dergisi’nin satışa sunulan mayıs sayısında, sarı-kırmızılı camiaya seslendi. Galatasaray Spor Kulübü'nün önemli bir değişim sürecinin tam ortasında olduğunu belirten Başkan Cengiz, "Artık bazı kararların verilmesi gerekliliği her zamankinden çok daha büyük önem taşımaktadır. Yıllarca kulübümüzün finansal sorunlarının konu olduğu cümleler kurduk, tartışmalara girdik. Bahse konu fikir teatilerinde karşılaştığımız önermelerden en önemlisi, 'Böyle giderse' diyerek gelecekteki yılların, şimdiki zamanın içinde tahvil edildiği gerçeği idi. Şu günlerde gerçekler bizler için her zamankinden daha önemlidir. Finansal anlamda dünü yitiren Galatasaray, geleceği kazanmak zorundadır. Bu noktada biz Galatasaraylıların en büyük niteliklerinden bir tanesi, menfi durumlarda ortaya koyduğu bir olma duygusudur. Bu topraklara çok az kuruma nasip olan ruh, bizlerin genetik kodlarına yerleşmiş ve kimsenin beklemediği anlarda tek bir yürek hali ile gün yüzüne çıkmıştır. İşte Galatasaraylıların; kulüplerine karşı hissettiği bu inanç denklemi, bizlerin en büyük güvenidir. Tarih boyunca defalarca deneyimlediğimiz Galatasaray’ın diriliş ruhu bir kez daha görev başındadır. Önemli bir değişim süreci yaşadığımız şu aşamada bu ruha her şeyden çok güvendiğimi belirtmek isterim" diye konuştu.

Şampiyonluk süreci hakkında da konuşan Cengiz, "Galatasaray’da 14 sene boyunca beklenen şampiyonluk hasretini öylesine geçen günler olduğunu söyleyebilir miyiz? İşte o günlerde yaptığımız bir şeyi bugün tekrarlamak zorundayız. Sadece sportif anlamda değil finansal bazda da o günlerde yaptığımız gibi adım adım ilerlemeli, gelişmeli ve yükselmeliyiz. Bunu başarmak için tüm organlarıyla birlikte hareket eden bir yönetimimiz ve eşi benzeri olmayan bir kurum kültürümüz var" şeklinde konuştu.

"Geleceği şekillendirebilmek için, bugünün şartlarını oluşturmanız gerekiyor"

Hiçbir şeyin kendiliğinden olmadığını ifade eden Mustafa Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geleceği şekillendirebilmek için, bugünün şartlarını oluşturmanız gerekiyor. Bu yapıyı oluşturduktan sonra sabredersek, sonuçlarını bekleme hakkımız olabilir. Bu anlamda yürüdüğümüz yolda takdirle karşılandığımız gibi eleştirel düşünceye de karşı değiliz. Hepimizin kabul edeceği üzere; eleştirel düşünce geleneğini oluşturamamış kurumlar, sorunlar karşısında akıl ve izan derinliğine inemeyeceklerdir. Galatasaraylılık duruşunu özümseyen bir yönetim olarak eleştiri karşıtı yaşamıyor, meselelere yaklaşırken duygusal çatışmalar altında kalmıyoruz. Galatasaray’da yaşanmakta olan sessiz devrimin takipçisi olan sizlerle, bütün camia olarak hep birlikte büyük bir sınav veriyoruz. Bu sınavın sonunun sağlam bir gelecek ve sportif başarılarla dolu sezonlar olacağına yürekten inanıyorum."

"Eurocup, Galatasaray’ın genlerinde olan kazanma kültürünün örneklerinden"

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Eurocup şampiyonluğu hakkında da konuşan Başkan Cengiz, "Geçtiğimiz ay Galatasaray Müzesi’ne yeni bir Avrupa kupası daha getirmenin mutluluğunu yaşadık. Kadın Basketbol Takımımızın kazandığı FIBA Eurocup, Galatasaray’ın genlerinde olan kazanma kültürünün en önemli örneklerindendir. Daha önce de söylediğim üzere kızlarımızın da başardığı gibi; Galatasaraylılar inanır, çalışır ve kazanır. İnanacağız, çalışacağız ve kazanacağız. Çünkü biz Galatasarayız" diyerek sözlerini tamamladı.