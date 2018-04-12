Mustafa Cengiz: 'Galatasaraylıların düşleri gerçek olacak'

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün aylık dergisinin 176. sayısında sarı-kırmızılı camiaya seslendi. Seçilerek göreve gelmiş insanların görevlerinden birinin de yapılanları anlatma sorumluluğu olduğunu belirten Başkan Cengiz, ”İçinde bulunduğumuz toplum için, size inananlar için; yapılanları anlatmak, ortaya koymak, menfi ya da müspet; durumu tüm netliği ile açıklamak bu camiaya karşı en büyük görevimizdir” diye konuştu.

“Dürüstçe her türlü söylem ve eylemde bulunmak bizim görevimiz”

Galatasaray Spor Kulübü’nün yönetiminde 2.5 aylık bir süreyi geride bıraktıklarını ve Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısında mali ve idari anlamda kat ettikleri yolu anlatma fırsatı bulduklarını söyleyen Mustafa Cengiz, “Açıkçası Galatasaray’ın hakkını, hukuki çerçeve içinde sonuna kadar savunmak, Galatasaray’ın menfaati için başka bir kurum ya da kişinin özgürlük sınırını ihlal etmeden dürüstçe her türlü söylem ve eylemde bulunmak bizim görevimiz ve bunu sonuna kadar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Dostoyevski’nin Suç ve Ceza romanında çok anlamlı bir diyalog vardır, ‘Namuslu olmak bizi diğer insanlardan üstün yapan bir nitelik değildir, övünme hakkını vermez, zaten herkes yaşadığı sürece namuslu olmak zorundadır.’ İşte bu şiarla hareket ettiğimizin bilinmesi şahsım ve Galatasaray başkanlık makamı için son derece önemlidir” şeklinde konuştu.

“Galatasaraylı olmak, olmaza meydan okumaktır”

Galatasaraylı olmanın saygı duymayı gerektirdiğini söyleyen Başkan Cengiz, “Genetik kodlarımıza yerleşmiş olan o saygıyı kurucumuz Ali Sami Yen’in şu anısında fazlasıyla hissederiz: ‘Fenerbahçe Kulübü’nün kurulacağını ben şöyle duymuştum. Futbol maçları yaptığımız sıralarda dışarı çıkan topları temiz vuruşlarla ve güzel bir üslupla sahaya iade eden, ince yapılı, terbiyeli ve mahcup bir genç nazarı dikkatimi çekti. İsmini sorduğumda Galip (Kulaksızoğlu) olduğunu söyledi. Galatasaray forması ile çalışmasını söylediğim zaman sevinçten gözleri yaşardı. Ancak bir müddet sonra aynı Galip yanıma gelerek, ‘Ali Sami Bey, arkadaşlarım Fenerbahçe isminde bir takım kuracaklar, oraya geçmek istiyorum. Eğer izin vermezseniz başka spor yapayım, futbolu bırakayım’ dedi. Ben kendisine futbolu bırakmamasını, Fenerbahçe Kulübü’nün kurulmasının Galatasaray için de iyi olacağını söyledim. Bunca ecnebi ve gayrimüslim takımın olduğu yurdumda Fenerbahçe’yi görmek ecnebi memlekette rastlanılan bir dost gibiydi.’ İşte bu yüzden Galatasaray her zaman kazanmıştır, bundan sonra da kazanacaktır. Galatasaray ben diyenlerin değil, biz diyenlerin kulübüdür. Galatasaray kazanır. Çünkü Galatasaray kaybettiğinde de kazandığında hayatı vakur karşılayanlardır. Galatasaray kazanır. Çünkü herkes geri durduğunda Galatasaray korkusuzca ileri doğru bir adım atar. Galatasaray kazanır. Çünkü Galatasaraylı olmak, olmaza meydan okumaktır. Galatasaray kazanır. Çünkü Galatasaray bir renge sahiptir ve o renklere sahip o büyük takımın amacı Türk olmayan takımları yenmektir” ifadelerini kullandı.

“Hayaller bir gün gerçek olacak, geçmişte olduğu gibi”

Galatasaray’ın kendilerinin kaderi olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, “Nerede olursak olalım Galatasaray’la karşılaşacaktık. Kaderimizdi, çıkmaz sokakta olsak dahi karşımıza çıkardı. Şunun çok net şekilde farkındayım ve tüm Galatasaraylılar da olmalı; Galatasaray’ın ve Galatasaraylıların düşleri var. Ve o hayaller bir gün gerçek olacak, geçmişte olduğu gibi. Bu toprakların çıkardığı büyük değer Yaşar Kemal’in de dediği gibi. ‘İnsan düşleri öldüğü gün, ölür.’ Biz bu düşleri yaşatarak, çok yakın zamanda gerçek olacağı bilinci ile mücadele etmeye devam edeceğiz ve sonuna kadar çalışıp, başaracağız” diyerek sözlerini noktaladı.