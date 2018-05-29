Mustafa Cengiz: 'Her şeyi şeffaf olarak yapacağız'

Galatasaray'da tekrar başkan seçilen Mustafa Cengiz ve yönetimi, bugün TT Stadı'nda gerçekleşen törenle mazbatalarını aldı. Mazbata töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Öncelik çalışmak. 4 ay bitti. Divan başkanımızın ifade ettiği gibi devamlı mazbata devir teslimi yapıyoruz. İnşallah bir sonraki 3 sene sonra olur. Galatasaray o kadar dinamik bir yapı ki, Allah tüm camiayı mutlu etsin. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımız mazbataları almadan çalışmalara başladı. Sizler de gördünüz ki yönetimde bulunan arkadaşlar, bayrak yarışı olarak işlerin başındalar. Ne kadar Galatasaray aşığı ve kaliteli insanlar oldukları ayrıca sergilendi. 'Aslolan Galatasaray' lafını pratikte kanıtladılar. Bizim camiamız başarıya endeksli. Biz taraftarımızın talebi olan başarıyı, doğru yönetim ve hakkaniyetli yönetimle gerçekleştireceğiz. Bize camia olarak görev verildi. Özellikle mali açıdan en düzgün şekilde yönetmek için, camianın da desteğiyle elimizden geleni yapacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

"Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle benzer bir sınırlama gelebilir"

UEFA konusunda çalışma raporunu verdiklerini söyleyen Cengiz, "Hemen hemen ana konular bitti. Prensip anlaşmaları bitti. Tabir-i caizse detaylarla birlikte anlaşmayı sonuçlandırmak üzereyiz. Hemen hemen her gün görüyorsunuz. Bazı bilgileri güncelliyoruz. UEFA, Türk futboluna eşit davranıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe nasıl sınırlamalar aldıysa, hemen hemen benzer durumda, bize de aynısı uygulanacak. Bunu detayını imzaları attığımızda anlatacağımdan emin olabilirsiniz. Biz Galatasaray'da şeffaflıktan yanayız. UEFA'da gelirler çok arttı. Gruplarda galibiyet alamazsak bile 35 milyon Euro alacağız. Bu da 200 milyon Lira'ya yakın bir gelir demek. Geçen sene Beşiktaş'ın yaptığı gibi gruplardan çıkarsak, ki burada da Beşiktaş'ı bir kez daha tebrik etmek istiyorum, 50 milyon Euro'ya yakın bir gelir alabiliriz. Real Madrid'in, Barcelona'nın, Bayern Münih'in yerini almak istiyoruz. İnşallah biz de o finalleri görür ve kazanırız. Bu bizim en büyük hedefimiz ve rüyamız. İnşallah bir gün gerçekleşir. Yönetime en değerli insanları almaya çalışıyoruz. Muhtar Kent, emekli oldu. Dünyanın en yüksek kariyerli Türk Pasaportu'na sahip insanı olan Tufan Ergün Bilgiç resmi müşvirimiz. Özellikle ekonomimizi güçlendirerek, bu dev camianın dinamiklerini hareket geçirmeye çalışacağız. Bunu hedefliyoruz. Biliyorsunuz 6 tane şirketimiz var. Bunları aktive edip dinamik hale getirip karlı hale getireceğiz. UEFA'ya da sözümüz var ama en önemlisi camiaya sözümüz var. 24 ay sonunda kara geçmeyi hedefliyoruz. Vaatlerimizi tutamazsak da gereğini yaparız. Biz bu koltuklara yapışmak isteyen insanlar değiliz" ifadelerini kullandı.

"Fatih Hoca bizim şansımız"

Fatih Terim ile dün 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini sözlerine ekleyen Cengiz, "Sağolsun tebrik etti. Bir strateji çiziyoruz. Bir takım sınırlamalar var, onun içinde hareket ediyoruz. Fatih Hoca'nın söylediklerini her teknik adam söylemez. Camiaya benim üzerimde şu mesajı da verdi; 'Sayın başkanım ister mümkün olan en çok transferi yaparsınız, isterseniz 2, isterseniz hiç transfer yapmazsınız. Bizim için fark etmez. Biz elimizden gelen çabayı gösterir şampiyonluk hedefini götürürüz' dedi. Dün de aynı şeyleri söyledi. 'Dünyanın en rahat teknik adamı benim. Yedek kulübeme bakıyorum, 2, 3 kişi var fazla zorlanmıyorum. Başkanım biz böyle de yürürüz, bize fark etmez' dedi. Gıkını çıkarmadan yürüyecek bir insan. Karakterimize çok uygun biri. Biz elimizden geleni tüm açıklıkla yapacağız. Hocamın dün verdiği bu mesaj, bize de büyük güç verdi. Bir tek Fatih Terim aşağı inmekte olan takımı alıp şampiyon yapabilirdi" dedi.

"Adayı mutlaka çözeceğiz"

Galatasaray Adası'yla ilgili de konuşan Cengiz, "Türkiyemizin bir incisidir orası. Öncelikle bu yıkıma karşıyız. Taçspor için de geldi yıkım kararı. Belediyeye gidip 'Biz yıkamıyoruz, gelin siz yıkın' demedik. O yıkımı durdurduk ve hukuken de rayına oturtuyoruz. Aynısını eski yönetimden de beklerdik ama olmadı. Eskiyle kavga etmiyoruz. Yarın biz de hata yapabiliriz. Yeter ki iyi niyetli ve düzeltilebilir hatalar olsun. Biz adayı mutlaka çözeceğiz. Geçen hafta davamız vardı. Maalesef Türk hukuk sisteminde sonuçlanma süreci daha da arttı. 2 yıl daha sürecek. Ama biz kiracıyla oturup çözeceğiz. Üyelerimizin hizmetine sosyal tesis olarak açacak hale getireceğiz. Detay çalışmalarımız var. Kazandığımız en önemli mevzi, hazineden ecri misille kiralanan yere eski işletmecinin yaptığı başvuruyu kendi lehimize sonuçlandırdık. O ecri misilleri Galatasaray Kulübü olarak kullanmaya devam edeceğiz. Bir noktada anlaşalım diye umut ediyorum. Bizim için en önemli olan camianın da çıkarlarıdır. Boğaz'ın İncisi'ni Galatasaray'a yeniden kazandırmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"Taraftarı olmayan Galatasaray, yok hükmündedir"

Galatasaray taraftarını yellow friday (Sarı Cuma) etkinliğinin ardından Grey Weekend (Gri hafta sonu) etkinliğine davet eden Cengiz, "Açık ve net mesajım var. Tüm desteği verin ve lütfen mağazalara koşun. 20 milyon TL'lik stok var. Bunları eritin. Sadeye mayıs ayı satışları 13 milyon Lira'yı aşmış durumda. Karlılık 1,5 milyon TL'yi aştı. Müthiş bir eğrideyiz ve bu durum UEFA'da da etkili oldu. Kombine ve locaların satışlarını da açıklayacağız. Lütfen localara, kombinelere 1 ay içinde hücum edin diyorum. Taraftarı olmayan bir Galatasaray yok hükmündedir. Desteklerinizi bekliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş

