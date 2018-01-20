Mustafa Cengiz: 'Seçimin kırılma noktası sağduyu'

Galatasaray’ın Olağanüstü Seçim Genel Kurul’da başkan seçilen Mustafa Cengiz, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Elde ettiği seçim zaferini, galibiyet olarak değil, teveccüh olarak gördüğünü söyleyen Cengiz, "Sadece 1 hafta hazırlanabildik. Son 3 günümüz çok yoğun geçti. Çalışan 60'a yakın arkadaşımız ve bizim için çarpan binlerce yürekle buraya geldik. Galatasaray camiasının en önemli noktası, gösterdiği reflekstir. Kimsenin ummadığı bir neticedir” diye konuştu.

“Mücadele etmeyen sporcunun gözünün yaşına bakmayız”

Galatasaray taraftarının başını yere eğdirmeyeceklerini belirten Başkan Cengiz, "Galatasaray'ın en iyi şekilde savaşması için ne gerekiyorsa, biz onu hazırlayacağız. Hangi branşta olursa olsun, sahada ölümüne mücadele etmeyen sporcunun, kimse kusura bakmasın, gözünün yaşına bakmayız” şeklinde konuştu.

"Kırılma noktası sağduyu"

Seçimin kırılma noktasının sorulması üzerine Cengiz, "Kırılma noktası, sağduyu. Yaşlı ağabeylerimiz, 'Sen bu mücadeleye girme, kaybedeceksin, yazık. İyi bir insansın, harcanma.' dediler. Galatasaray için ben harcanırım, önemli değil. Burada bir ruhu temsil ediyorum. O ruh için harcanırsanız, şehit olmak gibi bir şey. Bu ruhun ölmediğini gördünüz. Katılım daha yüksek olsaydı, çok daha büyük refleks olurdu. Bundan emindik. Galatasaray'dan ve Galatasaraylılar'dan emindik” ifadelerini kullandı.

“Mayıs ayında seçim yapacağız”

Mayıs ayında genel kurulu toplayarak bir kez daha seçime gideceklerini aktaran Mustafa Cengiz, "Bir söz verdik. Tabii ki biz 3 ay için değil, 33 ay, 33 sene için geldik. Ömrümüz vefa ettikçe hizmet için varız. Mevcut bütün projeleri daha iyi hale getireceğiz” açıklamasını yaptı.

“Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas ile Sportif AŞ'de çalışacağız”

Abdurrahim Albayrak ve Burak Elmas ile Sportif AŞ'de birlikte çalışacaklarını açıklayan Cengiz, "Bu isimler tüm uzmanlıklarıyla Galatasaray Sportif AŞ'de bulunacaklar. Galatasaray'a yararlı insanları oraya koyacağız” dedi.

"Terim'in talepleri bizim için önemli"

Teknik Direktör Fatih Terim’in taleplerinin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Cengiz, “Takımın eksikleri olması durumunda, olanaklar ölçüsünde tamamlamak için çalışacağız. Sağlıklı bir dinamizm, ruh ortaya koyacağız. Galatasaray yeniden kendine gelecek ve mücadele edecek. Bunu da Fatih Terim hocamız ve biz birlikte sağlayacağız. Var olan ruhu parlatacağız" şeklinde konuştu.

“İlk iş mali tespit”

Yeni yönetim olarak yapacakları ilk işin mali tespit olduğunun belirten Mustafa Cengiz, "İlk yapacağım, mali açıdan durumumuzu tespit edip, tümüyle bu sorunları çözmek olacak. Sportif sorunları da halledeceğiz. Bizim için mali konular birinci sırada. Mazbatayı aldığımız günden itibaren gece gündüz çalışıp, mali konuları bir programa bağlayacağız. Borç ve kaynak yönetimi konularında çalışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

