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Mustafa Cengiz, tebrikleri kabul etti

Galatasaray'da oy sayımı devam ederken, Mustafa Cengiz, 9. sandığın sayılmasıyla birlikte en yakın rakibi Dursun Özbek'in 300 oy önünde yer aldı. Birçok genel kurul üyesi, Cengiz'i tebrik etmeye başladı.

Mustafa Cengiz, tebrikleri kabul etti

26 Mayıs 2018 18:14

Galatasaray'ın 38. başkanının belirleneceği olağan seçimli genel kurulda Mustafa Cengiz, açılan 9 sandığın 8'inde ilk sırayı aldı ve en yakın rakibi Dursun Özbek'e 300 oy fark attı. Saat 15.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından oy sayımına geçilirken, açılan 9 sandıkta Mustafa Cengiz 902 oy, Dursun Özbek 602 oy, Ozan Korkut 249 oy ve Ali Fatinoğlu 103 oy aldı. Açılan 9 sandığın 8'inde en çok oyu Mustafa Cengiz alırken, yalnızca 4 numaralı sandıkta Dursun Özbek 89, Mustafa Cengiz ise 85 oy aldı. 

 

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