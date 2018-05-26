Mustafa Cengiz, tebrikleri kabul etti

Galatasaray'ın 38. başkanının belirleneceği olağan seçimli genel kurulda Mustafa Cengiz, açılan 9 sandığın 8'inde ilk sırayı aldı ve en yakın rakibi Dursun Özbek'e 300 oy fark attı. Saat 15.00'de tamamlanan oy verme işlemlerinin ardından oy sayımına geçilirken, açılan 9 sandıkta Mustafa Cengiz 902 oy, Dursun Özbek 602 oy, Ozan Korkut 249 oy ve Ali Fatinoğlu 103 oy aldı. Açılan 9 sandığın 8'inde en çok oyu Mustafa Cengiz alırken, yalnızca 4 numaralı sandıkta Dursun Özbek 89, Mustafa Cengiz ise 85 oy aldı.