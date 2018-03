Mustafa Cengiz: 'Tudor, 7 milyon 500 bin TL’lik alacak davası açtı'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımı takip eden muhabirlerle yemekte bir araya geldi. Yemeğe Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim de katıldı. Cengiz, yemekten sonra gündemle ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Eski teknik direktör Igor Tudor’un Türkiye’ye gelmesinin ve açıklamalarda bulunmasının hatırlatılması üzerine Başkan Cengiz, “Açıklamaları dinlemedim. Özgür ve demokrat bir ülkedeyiz. Küfür ve aşağılama olmadığı sürece insanlar düşüncelerini özgürce dile getirmeli. Tudor, bizi şaşırttı. Geçen hafta yardımcıları ile birlikte 1 milyon 500 bin Euro yani 7 milyon 500 bin TL’lik alacak davası açtı. Tudor ile bu ile şekilde ayrılmasınlar isterdim. Gelişini de Galatasaray camiasının büyük çoğunluğu onaylamamıştı. Geliş şeklinden dolayı. Türkçe’de bir söz var, ‘gelişi kötü olanın gidişi berbat olur’ diye. Hoş değil. Keşke oturup, anlaşsaydık. Dava yoluna gitmeseydi. Onu da çözeceğimize inanıyorum” dedi.

“Medyaya saygı duydum”

UEFA ile görüşmelere gidildiği dönemde ‘Her türlü acıya hazırız’ şeklinde yaptığı açıklamasının ardından divan kurulunda ceza gelmeyecek söylemlerinin sorulması üzerine Cengiz şöyle cevap verdi:

“Cenevre’den indikten sonra her türlü acıya hazırız sözü her yerde manşet olmuştu. Medyaya saygı duydum. Bu işin acemisi olduğunu anladım. Ben onu derken taraftarımıza her şey olabilir anlamındaydı. Söylemeye utanıyorum. UEFA tarihinin en sağlıklı, doğru sunumunu yaptık. Benim değil, onların söylediği bir şey bu. Disiplin komitesindeki kişiler sıkı hukukçulardı. Bir gün önce de değerli bir rakibimizi sorgulamışlardı. Türk futbolunun ilerlemesinden yanayız. Biz istiyoruz ki İngiltere’deki gibi, İspanya’daki gibi en az 8 kulübümüz şampiyonluk için yarışsın. En az 8 kulübümüz Avrupa’nın en tepesinde olsun. Tabi Galatasaray’ın bunların en tepesinde olmasını istiyorum. Her zaman en iyisini, şampiyonluk isterim. Hiçbir acı bizi yıkamaz. Siper siper mücadele ederiz. Milyonlarca taraftarımızın başını da dik tutarız.”

“UEFA bizden samimiyet, doğru konuşma ve şeffaflık istiyor”

UEFA ile yaptıkları görüşmeden ayrıntılar veren Başkan Cengiz, “Bir delege 'daha önce de bunları duyduk' dedi. Biz kendilerine 'lütfen sunumu bekleyin' dedik. UEFA bizden 3 şey istiyor. Bir samimiyet, iki doğru konuşma ve üç şeffaflık. Bu insan yaşamında da olması gereken. Galatasaray’ın karakteri de bu olmalı. 3 değil, 5 yıllık bir sunum yaptık. En kötü, en iyi ve mevcut duruma göre. Alt kademelere göre yaptık. 72 sayfa sunum yaptık. Bizim göreve geldiğimiz günden beri camiada büyük bir ayağa kalkma var. Sahiplenme var. Bunları anlattık. Dün itibariyle yolladık. Loca satışlarımız 17 milyon TL’yi aştı. Bunlar kemiksiz gelirler. Yellow Friday etkinliğinden onların da haberi var. UEFA asla bir cephe alayım demiyor. Tam tersine yaşatmak istiyor. Günü kurtararak değil, uzun vadeli planlar istiyor. Biz de bunu kanıtlıyoruz. Forma satışlarımız da müthiş sayıya ulaştı. Geçen yıllar 170 bin TL civarında olan günlük ciromuz bu sene 500 bin TL’lere doğru gidiyor. Bu bizi çok gururlandırıyor. Hiçbir noktayı boş bırakmıyoruz. Çoğu arkadaşım işine gitmiyor. 24 saat Galatasaray’dayım” ifadelerini kullandı.

“Benim Dursun Özbek ile kişisel bir sorunum yok”

'Eski başkan Dursun Özbek ve yönetimini ibra eder misiniz' sorusuna Mustafa Cengiz, “Ben asla eski yönetimlerle, bir önceki yönetim Dursun Özbek ile kavga niyetinde değilim. Ben bütün konuşmalarımda dostlukla yola çıktım. Biraya gelemeyecek başkanları buluşturdum. Bunlardan biri de kavga ettiğimi söylediğiniz Dursun başkanla. Benim kendisi ile kişisel bir sorunum yok. Bütün Galatasaray başkanlarına olduğu gibi ona da saygım var. Bana göre bazı şeyler doğru söylenmediği zaman tepki veriyorum. Daha yumuşak tepki verebilirim. Genel kurul her şeydi. Galatasaray’ın sahibidir. Biz gerçekleri taraftarımıza ve camiaya şeffaflık sergileriz. UEFA bu konuya girmez. Hukuki bir durum. Galatasaray’ın iç hesaplaşması. UEFA buna karışmaz” cevabını verdi.

“Takım şampiyonluk havasına girmiş”

Takımın şampiyonluk havasına girdiğini vurgulayan Başkan Cengiz, “Özellikle Fatih Terim hocam da, futbolcular da şampiyonluk havasına girmiş. Atmosferi görüyorum. Bu çok önemli. Bu havaya girerseniz önünüzdeki her maçı final olarak görürsünüz. Ben bunun mutlu sonla biteceğine inanıyorum” dedi.

“Başbakan Binali Yıldırım çok iyi bir futbol izleyicisi”

Fenerbahçe maçını protokolde Başbakan Binali Yıldırım ile izlediğini belirten Mustafa Cengiz, “Başbakanımla beraberdim. Başbakanım çok iyi bir futbol izleyicisi. Çok ince espriler de yaptı maç boyu. ‘Niye bu oyunu dar alana sıkıştırıyorlar. İngilizler gibi aşırtıp, kanatlara göndermiyorlar’ dedi. Ben sıfır moddayım. Rakibe saygıyı esas alıyorum. Orada da buzdolabı gibi durmak durumundayım. Kimseden çekindiğimden değil. Evde olsam ben sizin gibi izliyorum. Orada öyle durmak zorundayım. Bundan en çok rahatsız olan hanım. Sen bir mod aldın diyor. Eve gidince de protokol modunda oluyorsun. Ben sesimi çıkarmadan evet diyorum. O pozisyonda şiir bile yazılır” açıklamasını yaptı.

Konuşmaları sırasında satır aralarında çok şey söylediğini ifade eden Cengiz, “Pandora'nın Kutusu bir örnekti. İnsanlar endişeye kapılıp, Galatasaray’a zarar verici eski yönetimler açısından konuşuyorum, söylemlerde bulunmamalı. Bir şeyi bir yönetim açıklıyorsa, başkana saygıda bulunulmalı. Ben tümü ile şeffafım. Galatasaray’a zarar verecek hiçbir eylemin içinde olmam. Olursam da bin kere özür dilerim” dedi.

“Tekrar adayım”

Mayıs yapılacak başkanlık seçimlerinde tekrar aday olacağını söyleyen Başkan Mustada Cengiz, “Tabiki aday olacağım. Bana genel kurul teveccüh gösterirse eğer bizi onaylarsa ben aday olurum. Ben adayım. Şu anda da adayım. Ben en zor dönemde arkadaşlarımız taşın altına elini koydu. 190 milyon TL aşkın nakit ödedik. Bunları bir N’diaye transferi ile ödedik. Ücreti düşüktü en az 3 milyon Euro daha kazandık. Gitmesini istemiyorduk. Gidince de en karlı hale getirmek istedik. Sermaye Piyasası ile ilgili sermaye arttırımı ile ilgili çok yoğun uğraştık. Riva ve Florya ile çok yoğun çalışıyoruz. Galatasaray çok büyük camia çok büyük sorunlar var. Bunlarla tek tek çalışıyoruz” diye konuştu.

“Burak Elmas ile bir sorunum yok”

Burak Elmas ile sorunlarının olmadığını açıklayan Cengiz, “Ben birlikte çalıştığım arkadaşıma git demem. İstifa et de demem. Onlar memnun olmazsa gidebilir. Burak kardeşimiz, İngiltere’den gidip, geliyor. Tam olarak katılamıyor. Yanlış değerlendiriliyor. Benim şahsen hiçbir sorunum yok. Çalışma arkadaşlarımın hiçbiri ile sorunum yok” ifadelerini kullandı.

“Derbide iki takım takım da kora kor mücadele etti”

Fenerbahçe ile Kadıköy’deki oynanan maçın ardından birçok telefon aldığını ve takımın iyi oynadığı yorumlarının yapıldığını söyleyen Mustafa Cengiz, “Galatasaray uzun yıllardan beri ilk defa Kadıköy’de normal bir deplasman maçı oynar gibiydi. Defansif yapıda değildi. Kora kor, rakibi ile eşit mücadele etti. Fenerbahçe de iyi oynadı. Her iki taraf da sayısız gol fırsatlarından yararlanamadı. İsterdim ki yenelim. Bundan sonrasına bakacağız” şeklinde konuştu.

“Hakemler Galatasaray’a karşı çok cesurlar”

Ligdeki hakemler hakkında da konuşan Başkan Cengiz, “Hakemler hakim olmayı bıraksınlar. Adalet vermeyi bırakıp, gördüğünü çalsınlar. Fenerbahçe, maçta kendine göre haklı sözcükler kullandı. Penaltı verildi, verilmedi... Başta yapılan iki kişiden birine kırmızı kart verebilseydi en az birine o 3 penaltı pozisyonları olmayabilirdi. Hakemlerin kötü olduğuna inanmıyorum. Art niyetli olanları da mutlaka vardır. Tarla bu, mahsul bu. Hakemler adil olacak. Yetkileri sağlıklı kullanacak. Gördüğünü çalmalarını, cesur olmalarını isterim. Hakemler Galatasaray’a karşı çok cesurlar. Bize karşı faul çalmada, sarı kart vermelerde çok cesurlar. Rakibe karşı ise çok cimriler” açıklamasında bulundu.

“Ekibimiz Nagatomo için görüşüyor”

Sarı-kırmızılıların başkanı, devre arasında takıma katılan Japon futbolcu Nagatomo’nun bonservisinin alınıp, alınmayacağı yönündeki soruya ise, “Sayın büyük elçi geldi. Bana anlattığı şuydu; Nagatomo benden daha meşhur oldu. Japon halkı Nagatomo’dan dolayı Galatasaray ve Türkiye’yi izliyor. Her maçımıza belli Japon guruplar geliyor. İki halk arasındaki kardeşliğe, Nagatomo ve Galatasaray neden oldu. Bu da bizi mutlu ediyor. Sevgili hocamız var ekibimiz bu konuda görüşüyor. Fakat bir şey dersem İtalyanlar fiyatı artırır” şeklinde cevap verdi.



