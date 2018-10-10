Mustafa Cengiz: 'UEFA tamamen bizim yanımızda'

Sarı-kırmızılı kulübün Ekim ayı divan toplantısında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kürsüye çıkarak eleştirilere cevap verdi. 13 branşta faaliyet gösterdiklerini belirten Cengiz, “UEFA'ya bunu anlatamadık. Bizi en çok zorlayan bölümdü. UEFA anlamıyor. Biz onlara dedik ki Türkiye genç cumhuriyet. Tevfik Fikret ve Galatasaray Lisesi'ni de anlattık. Kurucu felsefemizi anlattık. Biz toplumu kucaklamak zorundayız. 1450'ye yakın sporcuyu eğitimini sağlıyoruz. Onurla savaşan takım kurmak için stratejik kararlar aldık. Basketbol ve voleybolun giderini azalttık. Basketbolda kadınlarda 500 bin Euro, erkeklerde 2 milyon Euro'ya takım kurduk. Erkek takımımıza inşallah nazar değmez başa baş mücadelesini de gördük. Voleybol bayan 800 bin Euro, erkekler ise 560 bin Euro kadronun değeri. Başımızı eğdirmeden en onurlu mücadeleyi vereceğiz” şeklinde konuştu.

Mustafa Cengiz, ayrıca Galatasaray'ın 2 yıl içerisinde mali açıdan düzeleceğini hesapladıklarını ve hedeflerinin, çalışmalarının bu doğrultuda olduğunu söyledi.

“Gomis'in yolu açık olsun, aldığı 150 milyon TL'yi güle güle harcasın”

Eski futbolcuları Fransız Bafetimbi Gomis'in asansörde selam vermediği yönünde çıkan haberlere cevap veren Mustafa Cengiz, “Ben hiçbir zaman takımla gitmiyorum. Aynı otelde kalmıyorum. Günü birlik gidiyorum. Futbolcuları tanımıyorum. Gomis bana selam vermedi demedim. Buradan Gomis'e sevgilerimi iletiyorum. Gomis'in yolu açık olsun. Aldığı 150 milyon TL'yi güle güle harcasın” açıklamasında bulundu.

“UEFA bizim yanımızda”

UEFA'nın tamamen yanlarında olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, “UEFA Üst Kurulu'na teşekkür ederim. TFF'ye teşekkür ederim. UEFA'nın kendi içinde çatışmaları var. Masaya oturduğumuzda 17-18 kulüp vardı. En kötü sizdiniz, men dediler. Belli bir grup diyor ki 3 yılda 142 milyon avro zarar etmiş, sen bunu nasıl imzalarsın? Şimdi müthiş gelir var. Ocaktan bugüne seyirci hasılatımız 134 milyon TL. Müthiş bir takım. UEFA buna baktı. İnşallah sizler de sahip çıkarsanız. Taraftar derken belli bir grubu söylemiyorum. UEFA ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Yarın yapacağımız sıkı görüşmelere göre açıklama yapacağız” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

