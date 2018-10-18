Mustafa Cengiz: 'UEFA'dan ceza beklemiyoruz ama...'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün Riva'daki arazisine yapılacak konutların tanıtımının ardından basın mensupları ile sohbet gerçekleştirdi. Cengiz, UEFA ile yaptıkları anlaşmanın yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne gönderilmesi kararına karşı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurduklarını söyleyerek, "Bu konuda herkes bir şeyler söylüyor, ahkam kesiyor. Yaklaşık 3,5 ay önce UEFA ile anlaşmayı yaptık. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Kendi topumuzu oynuyoruz. Stratejimiz var ve ona göre hareket ediyoruz. Ceza beklemiyoruz ama büyük konuşmamak lazım. Ne olacağını zamanla göreceğiz. Hukukçularımız yabancı. Yakın zamanda konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“Kusursuzuz ama sorumluluk bizde”

Başkan Cengiz, sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen Emre Akbaba'nın bonservis bedeli için destek vereceğini açıklayan inşaat firmasından herhangi bir ödeme almadıklarını belirtti. Mustafa Cengiz, forvet transferinin yapılmamasında sorumluluğun kendilerinde olduğunu vurgulayarak, "Hukukta kusursuz sorumluluk ifadesi var. Kusursuzuz ama sorumluluk bizde” dedi.

Devletin bütün kulüplere destek olduğunu ifade eden Cengiz, “Herkes stadı bedava aldığımızı söylüyor ama karşılığında Mecidiyeköy'deki arsayı verdik. Devlet diğer büyük kulüplere de destek veriyor. Bu konuda algı oluşturuyor” açıklamasını yaptı.

Oğuzhan Ort