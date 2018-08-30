Mustafa Cengiz: 'Uygun bir gruba düştük'

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Mustafa Cengiz ve 2. başkan Abdurrahim Albayrak, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çekilen grup kuralarının ardından Galatasaray Televizyonu’na bulundu.

Cengiz, olumlu hava ve ambiansın insanı etkilediğini söyleyerek, "Korku ve endişe bulaşıcıysa cesaret ve istek de bulaşıcıdır. Türkiye’den gelen yoğun dalga baskın çıktı ve uygun bir gruba düştük. Biz yıllarca zorluk yaşadık. Daha önce Avrupa’da adını bilmediğimiz iki takıma karşı mağlubiyetler aldık. Bizim bunlardan ders almamız gerek. Hiçbir rakibi küçümsemememiz gerek. Hep ifade ettiğimiz gibi bugün önemli bir gündeyiz. Bu coğrafyada Misak-ı Milli’nin oluşturduğu bir günün içindeyiz. Bu vesileyle de bütün kurtarıcılarımıza, gazilerimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e teşekkür ediyoruz. Ulusumuzun sevinçlere ihtiyacı var. Bu nedenle yarın da Avrupa kupalarında kuralarını çekecek olan diğer takımlarımıza bol şans diliyorum” dedi.

"Ben buna şanslı kura demiyorum"

Cengiz, daha sonra sözlerine şöyle devam etti:

"Ben buna ‘şanslı kura’ demiyorum. Umarım ki bütün rakiplerimiz dünyanın en güçlü takımlarıyla oynarmış gibi ciddiye alır. Taraftarlarımız Galatasaray’ı sonuna kadar desteklesinler. Biz de sahada, yönetimde çarpışacağız ve inşallah zafer gününde olduğu gibi 365 gün Türk ulusuna zaferler yaşatacağız. Top oynarken yakalanmadığım menisküse Schalke merdivenlerinde yakalandım O gün Schalke bize mutluluklar yaşattı. İnşallah yine en mutlu şekilde ayrılırız. Gruptaki diğer takımlara da başarılar dilerim. Ancak inşallah en mutlu biz oluruz.”

2. başkan Abdurrahim Albayrak ise kurayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İki tane uğurlu ayak bir araya geldiği zaman böyle uğurlu kura oluyor. Bütün Galatasaray camiasına ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyorum.”