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Mustafa Cengiz ve Fatih Terim bir kez daha PFDK'ya sevk edildi

Mustafa Cengiz ve Fatih Terim bir kez daha PFDK'ya sevk edildi
Mustafa Cengiz ve Fatih Terim bir kez daha PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ile oynana derbi sonrası PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim, sportmenliğe aykırı açıklamalarından dolayı bir kez daha Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları söyle: 

"Galatasaray Kulübü'nün 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, 

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in 06.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan ve 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu röportajındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, 

Galatasaray Kulübü teknik sorumlusu Fatih Terim'in 06.11.2018 tarihinde medyada yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."  

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