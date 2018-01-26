Mustafa Cengiz: 'Yellow Friday bütün dünyaya örnek oldu'

Galatasaray Spor Kulübü'nün Başkanı Mustafa Cengiz'in 'Destek lafla olmaz, eylem sözle olmaz' çağrısı ile başlatılan ‘Yellow Friday’ etkinliği büyük ses getirdi. Başkan Cengiz de ‘Yellow Friday’ etkinliği kapsamında Türk Telekom Stadyumu GS Store’da alış-veriş yaptı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cengiz, “Müthiş bir olay. Sosyal camialar tarihinde böyle bir kayıt, olay bilmiyorum. Bana gelen bilgi Türkiye’de değil, dünyada da en çok konuşulan konu oldu. Bu Türkiye tarihi için de önemli bir an. Nasıl Galatasaray üyeleri tarihi refleks verdiyse taraftar da bu tarihi refleksi verdi. Bu bana nasip oldu. Galatasaray taraftarının hislerine tercüman oldum. Ben onların bir ifadesi oldum. Onların mesajcısı oldum. Bunu devam ettirmelerini rica ediyorum. Sözcük bana ait değil bir taraftarımız buldu. Biz ilk ateşi yakana teşekkür ederim. Duyguluyum, hem de müthiş gururluyum. Bütün dünyaya örnek oldu. Olmaya da devam edecek” diye konuştu.

“300 bin stok ve 300 bin yedek var”

Stoklardaki sayıları da açıklayan Mustafa Cengiz, “Yaklaşık 300 bin adet stok vardı. 300 bin de yedekte var. Benim taraftardan ricam ‘Sarı Cuma, Sarı Pazartesi, Sarı Salı’ olarak devam ettirsinler. Pazar, pazartesi günü stoklar noktalara gidecek. GS Store ürünü olan bütün ürünlerini alsınlar. Biz kısıtlı olanaklardayız. Ben enkaz edebiyatı yapmayı sevmem. Biz enkaz varsa kaldırmaya geldik. Galatasaray’ın önünü temliklerle, rehinlerle, borçlanmalar ve hacize gelmedik. Biz futbolcu satmaya gelmedik. Şampiyon olmaya geldik. Benim ağzımdan çıkmayan, hocamızın ağzından çıkmayan, siteden beyan edilmeyen şeylere inanmamalarını istiyorum. Çok komik şeyler yazılıyor. Okuyorum, gülüyorum. Ben sosyal medya hesabım yok. Yapan kardeşlerimi görüyorum. Onlara rica ediyorum, kapatsınlar” şeklinde konuştu.

Başkan Cengiz, rakipleri ve bir önceki başkanı eleştirmeyi sevmediğini ifade ederek ödemelerin de 4 ay geriden geldiğini açıkladı.

“3 ay için değil, 3 yıl nasip ederse 33 yıl için geldiğimizi beyan ediyoruz”

Galatasaray’ın üyelik sistemi hakkında da konuşan Cengiz, “Galatasaray’ın mevcut üyelik statüsünde benim verdiğim dilekçi ile 120 üye daha oldu. Galatasaray’ın üye sayısı 270’den 400’lere dayandı. Ben eski yönetimden teşekkür almak isterdim. Ben ‘maça giden, kombine alan, ürün alanlara bir oran verilsin’ dedim. Beni aramasınlar. Torpil için aramasınlar. Kim hak ediyorsa o üye olsun. Loca alanı da komisyon şeklinde toplanacaklar. Bir parametre sınırlama şeklinde getirecekler. Biz enerjimizi tüzük değişimine veremeyiz. 3 ayımız var. Mali ve idari sorunları aşarak, sportif de şampiyon olmak hedefimiz. 3 sene daha devam edeceğiz. Taraftarın isteği ve genel kurulun tezahürü doğrultusunda 3 ay için değil, 3 yıl nasip ederse 33 yıl için geldiğimizi beyan ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Daha sonra Mustafa Cengiz, 5 bin TL’lik alış-verişini kasada ödedi. Cengiz’in aldığı ürünlerin Çocuk Esirgeme Kurulu’na gideceği belirtildi. Başkan Cengiz ayrıca taraftarlara özel kart çıkacağının da haberini verdi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu