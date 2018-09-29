Mustafa Cengiz: “Yıl sonuna kadar 29 milyon Euro'ya ihtiyacımız var”

Galatasaray Spor Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi, Haliç Oditoryum Toplantı Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda tekrar kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eleştirilere cevap verdi. Genel kurul üyelerinden Sedat Doğan'ın sözlerine cevap veren Cengiz, “Çok ağrıma gitti. Mondros Mütarekesi dedi. Mustafa Kemal'e borcumuz yok mu dedi. Benim adım Mustafa, kardeşimin adı Kemal. Dedem Filistin'de Mustafa Kemal'in ordusunda şehit oldu. Mondros'ta taraf kim? Vahdettin'in paşası kim? Ben onu ararım o zaman. Bunları demeyelim, çok ayıp. Beni bu duygusal konuşmaya itmeyecektin. Çok hoş olmadı” diye konuştu.

“Ben hayatımda 2 darbeyi şahsen yemiş insanım”

“Riva ve Florya kararı verilirken, hiç proje yokken, 5 kişi görmüşken, hepiniz oyladınız” diyen Başkan Mustafa Cengiz, “O dönem ben kiminle konuşsam, Riva ve Florya karşı çıktı. Aynen Züğürt Ağa filmindeki gibi. Böyle bel aşağı vurmayın. Benim hayatımın önemli bir bölümü demokrasi ve insan haklarını savunarak geçti. Ben hayatımda 12 Eylül ve 12 Mart'ı darbesini şahsen yemiş insanım. Detaya girmiyorum” şeklinde konuştu.

“Riva'yı hızla harekete geçirmeliyiz”

Riva arazisinde okul şartının zorunlu olduğunu yineleyen Mustafa Cengiz, “Niye şart. 33 milyon TL faiz bindi. Riva'dan dolayı. Riva'yı hızla harekete geçirmeliyiz. Bu faiz yükünden kurtulmalıyız. Yoksa 100 milyon TL'ye yakın faiz öderiz. Bana kızın, yetkilerin hepsine hayır deyin ama 3-4 tanesine evet deyin” dedi.

“Battı denen Galatasaray'a biz bunu sağladık”

Mali tablolarla hakkında bilgi veren Başkan Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:

“24 Ocak'tan bugüne gelseydik 22 milyon TL kardaydık. Bunlar UEFA'ya verdiğimiz rakamlar. Ödenen kredi kullanımı 549 milyon TL. Kredi ödememiz 774 milyon TL. Yapılanma yetkisi istedik. 380 milyon TL 31 Temmuz kur itibariyle kredileri yapılandırması yaptık. Bunun reklamını yapmadık. Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu günlerde kim alabilir. Yüzde 24 faizle yaptık. 111 milyon TL karlılık elde ettik. 4 bankadaydı riskimiz, 2'ye indirdik. Battı denen Galatasaray'a biz bunu sağladık. Kime verirler; Galatasaray'a verdiler, düzelen mali tablolara verdiler, taraftarların desteğine verdiler, kampanyalara verdiler. Fişleyerek de yapılmadı. Yüzde 64 kısa vadeli kredileri uzun vadeye çevirdik. Buna rağmen her kombine ve bilet borca gidiyor. Yıl sonuna kadar 29 milyon Euro'ya ihtiyacımız var.”

“Futbolculardan temiz kağıdı yeni aldım”

UEFA Finansal Fair-Play gereği yapılandırma sözleşmesinde söz verdiklerini vurgulayan Cengiz, “Komisyon üyelerine teşekkür ederim. Hem TFF hem de UEFA kusura bakmayın dediler. 14 takım içinde en sorunlu sizsiniz dediler. Bize zaman verin dedik. Sizlerin desteği ile bunları aştık. Biz de açıkçası doğru yönettik. Yaklaşık 4 takım bizi şikayet etti. Biz içimizde de var. Ya 25 milyon Euro nakit koyacağız, ya da sermaye artışı yapacağız. Şu an naktim yok. Futbolculardan temiz kağıdı yeni aldım. Eylülü de ödedik. Galatasaray durumu diğer takımlara göre çok iyi durumda. Sermaye artışı yapmam lazım” açıklamasında bulundu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar 200 milyon TL gelir elde ettiklerini de sözlerine ekledi.

Başkan Mustafa Cengiz, Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'un maliyetinin 250 bin TL olduğunu da açıkladı.

Sermaye artışlarının satmak demek olmadığını belirten Başkan Cengiz, “Siz satmazsanız satılmaz. Benim hiçbir projem yok burada. Projem olduğunda tekrar genle kurul yapmak zorundayım” dedi. Cengiz, ayrıca 2003'den beri devam eden Galatasaray Adası sorununda 4 aylık yönetimlerini ihanetle suçladıklarını sözlerine ekledi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu