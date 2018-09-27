Mustafa Cengiz'den borç açıklaması

Başkan Cengiz olağanüstü genel kurul için ise, “Yetkilerin hepsi tek tek anlatılacak. Ünal Aysal yönetiminde bu yapılmış, Dursun Özbek yönetiminde aynı yetkiler alınmış. Ben Dursun Bey'den görevi aldım. Şimdi bu yetkiyi yeniden almam gerekiyor. Bunlar birebir aynı. Ben özel, ek bir şey istemiyorum. Bunlar olması gereken yasal düzenlemeler. Hayır derlerse bir şey yapamayız” dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, 29 Eylül'de gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi Galatasaray TV'de açıklamalarda bulundu. Futbolda maaşlar ödenmiyor yönünde çıkan haberlerin gerçek olmadığını belirten Başkan Cengiz, “Diğer kulüpleri bilmem ama taraftarımız şunu bilsin, 75 milyon TL futbolcu ve kulüp ödemesi yaptık. Bunların gecikme faizlerini de ödedik. Ağustos sonu itibariyle futbolcularımıza sıfır borcumuz var” diye konuştu.

"Ben genel kurula maddeleri tek tek anlatmak zorundayım"

Kendilerinden görev ve hizmet beklendiğini ifade eden Başkan Cengiz, “Onların güveni ile geldik, onları yarı yolda terk etmeyiz. Galatasaray'a hizmette bir adım geride kalmalıyız. Teveccüh olmazsa biz çekiliriz. Mali açıdan hedeflere ulaşamazsak, UEFA'dan ceza yersek, sermaye artırımını yapamazsak çekiliriz ama böyle bir durum yok. Ben genel kurula maddeleri tek tek anlatmak zorundayım. Ben yetki istemiyorum, bu yetkiyi düzenlemeyi benim profesyonellerim istiyor” şeklinde konuştu.

“Bütçeyi de acele bir şekilde yaptık”

Göreve geldiklerinde sermaye artışı ve UEFA ile sorunlarla uğraştıklarını vurgulayan Mustafa Cengiz, “Nagatomu'yu kiralarken 24 saat içinde halletmek zorundaydık. Kaçmaktan, kovalamaya vakit bulamadık. Yeni yönetim olarak yetki almamız gerekiyordu. 4 aylık dönemde seçime gitme sözü verdiğimiz için bunu yapamadık. Sermaye artırımı ve UEFA'dan kesin olarak söylenen men cezasını engelledik. Bütçeyi de acele bir şekilde yaptık. 330 tane davamız, transfer yasaklarımız vardı. Bizim önce bunları halletmemiz gerekti. Biz cebimizden 50-100 milyon TL koymadık, gerekeni yaptık. Ancak en büyük desteği taraftardan aldık. Torba yasa diyorlar, bu market torbası değil. Almamız gereken yetkiler 4 ayda birikti” ifadelerini kullandı.

“Ben ada yetkisini istemek zorundayım”

“Biz yıkılmış adayı kucağımızda bulduk” diyen Başkan Cengiz, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben ada yetkisini istemek zorundayım. İnşallah hukuken adayı yine alacağız. Devlete bu bağlamda çok teşekkür ediyorum. Devlet desteği, benim kara kaşıma, kara gözüme değil; temsil ettiğimiz kitleye ve onu doğru temsil etmemize karşılık veriyor. Duygun Başkanın çok büyük tepki çeken sözcükleri oldu. Bizim ağabeyimiz, başkanımızdır. Ben onun yanlış bilgilendirildiğine inanıyorum. Duygun Abi zamanından ve diğer dönemlerde alınan yetkileri profesyonellerimiz kopyalayarak yaptı. Onlar bunu iyi niyetle söylüyor, Faruk Başkanımı da bu şekilde algılıyorum. Belli bir kesim ise bizden çok rahatsız, belki de rövanşist şekilde hareket ediyorlar.”

“Ben özel bir şey istemiyorum, bunlar olması gereken yasal düzenlemeler“

Yönetim kurulu arkadaşlarının bütçe için çalıştıklarını açıklayan Başkan Cengiz, “Ben genel kurulda aklıselim olan ve bize güvenen kişilere sesleniyorum. Tek hatamız gecikmemiz ancak bu bizden kaynaklanmadı. Benim yönetim kurulu arkadaşlarım 10 gündür uyumuyorlar, bütçe için sürekli çalışıyorlar. Biz bırakın denk bütçeyi, artı bütçeye çıkmaya çalışıyoruz. Yetkilerin hepsi tek tek anlatılacak. Ünal Aysal yönetiminde bu yapılmış, Dursun Özbek yönetiminde aynı yetkiler alınmış. Ben Dursun Bey'den görevi aldım. Şimdi bu yetkiyi yeniden almam gerekiyor. Bunlar birebir aynı. Ben özel, ek bir şey istemiyorum. Bunlar olması gereken yasal düzenlemeler. Hayır derlerse bir şey yapamayız” ifadelerini kullandı.

Devletin kendilerine yardımdan başka kötülükleri olmadığını vurgulayan Başkan Cengiz, “İstanbul Belediyesi seyircilerin rahat dağılması için metronun kapasitesini artırdı. Merdivenleri, turnikeleri genişletecekler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Galatasaray Adası'nı satmayacağız"

Galatasaray Adası davasını er ya da geç kazanacaklarını ve asla satmayacaklarını açıklayan Başkan Cengiz, “Burada bir ortaklığa da girmeyeceğiz. Burada irtifak için çalışıyoruz. Ada üzerinde imar, plan-proje yapmamız gerekiyor. İrtifak hakkımız olursa bunu rahatça yaparız. Ecrimisil olursa, demokrasinin kılıcı gibi kaçak yapılar ile karşılaşma ihtimali üstümüzde olur. Florya ve Riva gitti, elimizde Kalamış, Ada ve Mecidiyeköy Otelleri var diyor insanlar. UEFA'dan yediğimiz cezalar arasında bazı zararlar var. ‘Mustafa cebinden para çıkar koy' diyenleri duyuyorum. Bizim desteğimiz taraftardan geliyor. Camia budur. Diğer ise şirket. Ben adayı, oteli ayni sermaye olarak cezadan kurtulmak için koyabilirim. Ada yerinde kalacak, tam tersine ayni sermaye olarak koyduğun için buna düğüm atmış olacaksın” şeklinde konuştu.

"Benim de hayalim Galatasaray'ı borçsuz bir hale getirmek"

Teknik Direktör Fatih Terim'in ‘Benim bir hayalim var' sözünü hatırlatan Mustafa Cengiz, “İnsanı yaşamda iten ana motivasyonlardan biri itibardır. Benim de bütün hayalim Galatasaray'ı borçsuz bir hale getirmek, Galatasaray'ı Avrupa'nın tepesine çıkarmak. Bu hayal, sevgili Fatih hocamın ve taraftarımızın hayaliyle örtüşüyor. Galatasaray'ın dünya çapında bilinirliği, kabul edilişi ve tanınırlığı çok yüksek. Ben bunun çok avantajını görüyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Cengiz, 24 saatinin kulüpte geçtiğini ifade ederek, “Gece gündüz çalışıyoruz ve çok az uyuyoruz. Spor yöneticiliği herkesin yapabileceği kolay bir iş değil. ‘Torunların, çocukların var, rahat mı battı sana' demiyorum değil ama kalkıp elimizi yüzümüzü yıkadıktan sonra Galatasaray'ın genetik kodlarına bürünüyoruz. Gözünüz başka bir şey görmüyor” dedi.

"Gomis gitmek istedi"

Transfer döneminde teknik heyet ve yönetimin elinden geleni yaptığını belirten Mustafa Cengiz,” Allah Gomis'İn bahtını ve yolunu açık etsin. Gomis kesinlikle gitmek istiyordu. 150 milyon TL'ye bir stadyum yaparsınız, adam bu paraları alıyor. Gitmek istedi, Allah yolunu açık etsin, inşallah penaltıları kaçırmaz” değerlendirmesinde bulundu.

“Fatih hoca ile tüm görev süresince bir çalışırım”

Teknik Direktör Fatih Terim ile sözleşmesi ilgili sorulan soruya Cengiz, “Fatih Terim çok enteresan bir insan. Bizim için çok değerli bir insan. Post major ve mücbir bir neden olmadıkça ben Fatih Hoca ile tüm görev süresince bir çalışırım. Akhisarspor maçından sonra onun üzüntüsünü gördüm, sosyal medyada söylenenleri gördüm. Bunu yapmayın, biz bir yenilgi ile düşmeyiz” diye cevap verdi.

Türkiye'nin futbol ile yatıp kalkan bir ülke, olduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'nin hak ettiğini söyledi.

"Stadın gri görüntüsünden rahatsızım"

Türk Telekom Stadyumu'nun dış cephesi ile ilgili bir projenin olup, olmadığını sorulması üzerine Mustafa Cengiz, “Türk Telekom Stadı, 8-9 yıldır bakıma muhtaç ve bu ciddi bir tutar. Boyanma olayı çok basit ama biz önce ışıklandırmayı düşündük. Bir firma Lokomotiv Moskova maçında deneme yaptı ve hemen hemen bu bitti. Ben bir taraftar olarak gri görüntüden çok rahatsızım. Bu, bu dönem değil ama gelecek dönem programımızda” diye cevapladı.

Basketbol ile ilgili gelen eleştirileri de değerlendiren Cengiz, “Transfer yasağını kaldırdık ve çok iyi bir hocayı getirdik. 1.8 milyon Euro'ya bir takım kurduk ve takımımız fena değil. Kadınlarda 500 bin Euro'ya takım kurduk. Borcumuzu 53'ten 33'e getirdik ve ödemeler yaptık. Voleybolda kadın erkek toplam bedel 10 milyon TL” dedi.

"Nagatomo'yu iyi niyet elçisi olarak atayacağız"

Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun çok önemli ve sevilen bir futbolcu olduğunu vurgulayan Başkan Cengiz, “Onu iyi niyet elçisi olarak atayacağız. Yasal prosedürler bitmek üzere. Japonya'nın çok ileride olan bir gazetesi onunla röportaj yapacak. Japon halkı Nagatomo'yu çok seviyor ve Galatasaray maç özetleri Japonya'da yayınalnıyor. Ben bu bilgileri Japonya'nın Ankara Büyükelçisi'nden aldım. İtalyan kulüpleri düzenli olarak Japon futbolcuları transfer ederler, bunu turizm bakanlığı da destekler. Japonya'da müthiş bir forma satışı var. Japonya'da kamp kararı teknik heyete bağlı bir karar. Biz hazırlık maçlarına kesinlikle müdahale etmeyiz” şeklinde konuştu.

“Yasa emrediyorsa uymama gibi bir lüksünüz yok”

Yerli futbolculara TL ödenmesi konusu hakkında da konuşan Mustafa Cengiz, “Biz İstanbul Kulüpleri olarak bir araya geldik. Yasa emrediyorsa uymama gibi bir lüksünüz yok. Yerli futbolcuları mağdur etmeyen, yabancı futbolcu ile arasında uçurumu yapmadan TL olarak ödenmeli dedik. Yabancıların maaşları ise sabitlenmeli ve sigortalamalıyız dedik ama maliyetler çok arttı. Ödemelerimizde 22 milyon artıdayız ama bu aldatıcı. Kredilerimizi sıfırlamamız gerekiyor, keşke az tutsaydık transferlerimizi de kredileri kapatsaydık. Kullandığımız kredilerde 8 ayda 230 milyon TL fazla ödedik” açıklamasında bulundu.

"Modeste şimdi hangi takımda oynuyor? "

Takımdan birini göndermeden transfer yapamadıklarını hatırlatan Mustafa Cengiz, “UEFA kadromuzu 21 ile sınırlandırdı, bir oyuncu atmamız gerekiyor. Taraftar şunu şunu atın diyecek ama o işler kolay değil. Ben kızdıkları futbolcuları biliyorum, ben de kızıyorum ama açık alanda bir şey demem. UEFA, kesinlikle attığımız her adımı izliyor. Ömer Bayram'ın, Ndiaye'nin, Emre Akbaba'nın transferlerini aynı anda UEFA'ya bildiriyoruz. Biz daha çok kiralık futbolculara yöneldik. Önümüze bir futbolcu geldiği zaman bunların transferi için UEFA sınırlamaları içinde gereğini yapacağımızdan taraftarımız emin olsun. Modeste olmaz. Madem bonservisi elinde, Modeste şimdi hangi takımda oynuyor? Bu riski kimse almaz. Bize bununla ilgili Çin kulübü 2 resmi ihtar çekti. Ben bir forvet için Galatasaray'ın geleceğini tehlikeye atamam” dedi.

"Futbolcuların ve teknik heyetin moralini bozmasınlar"

Futbolun çok dinamik bir spor dalı olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Cengiz, “Yönetici olduğunu zaman farkınız üzüntünüzü belli etmemek oluyor. Baskette bir takım kurarsınız, devamlı şampiyon olursunuz. Basket gibi değil. Lig sonuncusundan üç tane yiyebiliyorsunuz. Önemli olan Mayıs'taki tablo. Galatasaray, birbirine saldırmamalı. Futbolcuların ve teknik heyetin moralini bozmasınlar. Bize saldırsınlar, biz alışkınız. Ben yönetici olduktan beri bir şeye doyasıya sevindiğimi hatırlamıyorum, mutlaka bir şey çıkıyor” açıklamasında bulundu.