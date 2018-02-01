Mustafa Cengiz'den teşekkür mesajı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün genel kurul üyelerine başkan seçtikleri için teşekkür etti. Cengiz ayrıca, sarı-kırmızılı taraftarların 'Yellow Friday' kampanyasına gösterdiğini ilgi için de teşekkürlerini iletti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden Başkan Mustafa Cengiz imzalı yazı şöyle:

"Genel Kurul'un iradesiyle Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. Başkanı olma şerefine eriştim. Büyük Galatasaray Ailesi'ne, ben ve yönetim kurulum adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Galatasaray Ailesi'nin seçilen bir temsilcisi olarak, başkanlığımın ardından gerek sosyal medyada, gerek tribünde, gerek sokakta kenetlenen camiayı görmek beni çok onurlandırdı. Bu kenetlenmenin en müthiş örneğini geçtiğimiz hafta değerli Galatasaray taraftarınca başlatılan #YellowFriday kampanyasında sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya gösterdik. 30 milyon taraftarı, dünyada 100 milyon sempatizanı olan Galatasaray Ailesi; el ele, omuz omuza verip mazimizde daima yer alacak eşine az rastlanır bir gurur tablosunu bizlere yaşattı. Öyle bir aile ki, birlik ve beraberlik içinde hareket ettiği zaman sırtının asla yere gelmeyeceğini gözler önüne serdi. İnanıyor ve biliyoruz ki taşın altına elini koymaktan çekinmeyen, az-çok demeden kulübümüze yapmış olduğunuz katkı, geçmişteki zaferlerimizin tekrarlanması ve geliştirilmesi konusunda bize büyük bir ışık tutacak.

Bu nedenle; Galatasaray’ın bir spor kulübünden çok daha öte Türkiye’nin en köklü ve en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu bir kez daha gösteren Galatasaray Ailesi'nin her bireyine tekrar teşekkürlerimi sunuyor, sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı markalarından olan Galatasaray'ın özlenen başarılara tekrar ulaşacağına tüm kalbimle inanıyorum."