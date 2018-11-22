Mustafa Cengiz'in cezası toplam 105 gün oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 22.11.2018 tarih ve 32 sayılı toplantısında aldığı kararları açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Galatasaray ile ilgili alınan karar şöyle:

"Galatasaray'ın 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,

Aynı müsabakada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında 14.11.2018 tarihinde Divan Kurulunda gerçekleştirilen açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi."