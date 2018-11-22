İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mustafa Cengiz'in cezası toplam 105 gün oldu

Mustafa Cengiz'in cezası toplam 105 gün oldu
Mustafa Cengiz'in cezası toplam 105 gün oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sportmenliğe aykırı açıklamasından dolayı 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Daha önceden 60 gün cezası olan Cengiz'in toplamdaki cezası 105 güne çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 22.11.2018 tarih ve 32 sayılı toplantısında aldığı kararları açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Galatasaray ile ilgili alınan karar şöyle:

"Galatasaray'ın 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, 

Aynı müsabakada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in 14.11.2018 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı takdiren 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, cezanın infazının, devam eden cezasının infazının bitimini takiben başlatılmasına,
Aynı müsabakada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hakkında 14.11.2018 tarihinde Divan Kurulunda gerçekleştirilen açıklama nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığına karar verildi."  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.