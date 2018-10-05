Mustafa Denizli: '3 puanla başladığımız için mutluyuz'

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-1'lik skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mustafa Denizli takımı açısından çok önemli bir galibiyet olduğunu ifade ederek, “Hem benim hem takımım için süresi az olan ve önemli Göztepe maçı. Son 3 maçını kaybedenle kazanan arasındaki maç. Tribündeki futbolseverlere zevk verdiğimizin düşünüyorum. Hazırlanış açısından güzel gollerin olduğu maçtı. Oyun esasında iki taraf için de dönebilecek dönemlere geldi. 2-0'dan sonra farkı netice alabilirdik. 2-1'den sonra sıkıntı yaşadık. Puan kaybedebilirdik. Pozisyon açısından baktığımızda net pozisyonlarımız var. 2-0'dan sonra değerlendiremezseniz sıkıntı yaşarsınız ve biz de yaşadık. Kısa dönemde çok fazla dokunuş yapacağımız kadro yoktu ancak birkaç değişiklik istedik. Psikolojisi bozuk takımı mental olarak maça hazırladık ve saha içerisinde futbolcuları kullanabileceğimiz en iyi yerlerde oynattık. Hücumda yaptığımız çalışmalar doğru sonuçlandı” şeklinde konuştu.

“İlk maçta 3 puanla başladığımız için mutluyuz”

Denizli, ilk maçında 3 puan aldıkları için ayrıca mutlu olduğunu vurgulayarak, “Şu anda iyi bir puana ulaştık. Bundan sonra puanları arttırmak istiyoruz. Milli maç arası var. Bazen bu ara takımlara yarar bazen yaramaz. 6 futbolcumuz mili takıma gidiyor. Dönüşleri önemli. Neticede güzel bir yola girmek istiyoruz. Bu akşam onun ışıklarını rahatça gördük. Futbolcularımı kutluyorum. Göztepe maça her şeyiyle asıldı. Son haftaları siyahla beyaz geçen iki takımın karşılaştığı maçtı. İlk maçta 3 puanla başladığımız için mutluyuz” açıklamasını yaptı.

“Eksiklerimizi çalışarak gidermeye çalışacağız”

Deneyimli çalıştırıcı, eksikleri olduğunu ve bunları gün geçtikçe en aza indireceklerinin altını çizerek, “Futbolda mükemmeli bulamazsınız. Eksikler mutlaka vardır. Önemli olan eksiklikleri gidermek fizik olarak çok iyi mücadele ettik. Belli bölgelerde alternatifi olan bir takım değiliz. Oyunun son döneminde yorgunluklar oldu. Yorulanları çok fazla kulübeden destekleme şansımız yoktu. Tabii ki önümüzdeki dönemde eksiklerimizi yapacağımız çalışmalarla gidermeye çalışacağız. Önemli olan ilk maç itibariyle eksiklerimiz var. Özellikle topa sahip olmak bizim adımıza çok önemli. Sahip olduğun zaman doğru topları oynamak önemli. Bu, bu gece son derece başarılıydı bunu çoğaltmak için de çaba sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Şampiyonluğu düşünmezsek hedeflerimiz olmaz”

68 yaşındaki teknik adam, şampiyonluk hedeflerine ilişkin sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bunu düşünmezsek hedeflerimiz olmaz. Benim teknik direktörlük hayatım kazandığım ve kaybettiğim yarışlarla dolu. Eğer Kasımpaşa'yı bu yarışın içine sokarsak ki sokarız. İnşallah bu ligde böyle bir şey yaşarız. Bu lig her şeyin yaşanabileceği bir lig.”

“Şu anda yardımcım Sarp Yiğit”

Denizli, bundan sonraki süreçte daha önce de birlikte çalıştığı yardımcı antrenör Sarp Yiğit ile birlikte çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, “Şu anda yardımcım daha evvel çalıştığım Sarp Yiğit. Onun dışında hafta içinde kondisyonerler ve kaleci antrenörümüz ile çalışma imkanı buldum. Daha önce çalıştığım yardımcılarımın çoğu görevde. Bir kısmı bu seneki çalışmalarına değişik şekilde devam ediyor. Şu anda her hangi bir sıkıntım yok. Kendi içimizde telafi ediyoruz. Çalışmalarda genç ve hedefi olan teknik direktör adaylarıyla çalışmayı amaçlıyorum” diye konuştu.

Bora Akyol - Uygar Aydın

