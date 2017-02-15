Diğer
Kategoriler

Mustafa Denizli Eskişehirspor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Alpay Özalan'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Mustafa Denizli ile anlaştı.

Mustafa Denizli Eskişehirsporda

15 Şubat 2017 14:21

Edinilen bilgiye göre, TFF 1. Lig'in 20. haftasında kendi evinde Manisaspor'a 5-1 yenilen ve ardından Teknik Direktör Alpay Özalan ile yollarını ayıran Eskişehirspor'un, son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Mustafa Denizli ile 1+1 yıllığına anlaştığı öğrenildi. Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, deneyimli teknik adam Mustafa Denizli ile İstanbul'da bizzat görüşürken, iki taraf da anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili kısa süre içerisinde resmi siteden açıklama yapılması ve kırmızı-siyahlı ekiple anlaşan Denizli'nin yarın Eskişehir'e gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 

Es-Es’ten resmi açıklama geldi

 Eskişehirspor’un resmi sitesinden yapılan açıklamayla yeni teknik direktörün Mustafa Denizli olduğu bildirildi.

Eskişehirspor Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, “Geçmiş dönemlerde yaptığımız görüşmelerde değerli hocamız, o gün için uygun olmadığını ancak Eskişehirspor camiasını yakından takip ettiğini ve bir gün Eskişehirspor'un kendisine ihtiyacı olduğunda mutlaka destek olacağını belirtmiştir. Mustafa Denizli sözü de bu olsa gerek. Bugün yaptığımız görüşmede, Eskişehir'in kendisine olan ihtiyacını dikkate alarak maddi bir koşul belirtmeden Eskişehirspor Teknik Direktörlüğü'nü kabul etmiştir” denildi.

Açıklamada, Denizli’nin yarın Eskişehir’e gelerek resmi imzayı atacağı da belirtilirken, şu ifadelere yer verildi:
“Perşembe günü saat 13.00'da tesislerimize teşrif edecek olan Teknik Direktörümüze başarılar diler, tüm Eskişehirspor camiasına hayırlı olmasını dileriz.” 

Kadir Arslan

Etiketler: eskişehirspor, mustafa denizli


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 9°C

  • Bursa

    Bursa 4°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!