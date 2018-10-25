Mustafa Denizli: 'Futbolcularımın isteğinden son derece memnunum'

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan Kasımpaşa'da Teknik Direktör Mustafa Denizli açıklamalarda bulundu. Takımının genel performansından memnun olduğunu vurgulayan Denizli, “Ligin her maçı içeride ve dışarıda zor geçen 90 dakikalar oluyor. Dolayısıyla bu hafta oynayacağımız Erzurumspor grafiğini yukarıya doğru çeviren bir takım. Daha evvel oynadığımız maçlarda tempo olarak hücuma çıkış olarak memnunum. Gol adedimiz iyi ama neticede iç saha maçıydı. Yeni bir sınav. Grafiğini yukarı çeviren iki takımın maçı olacak” şeklinde konuştu.

"Futbolcularımın isteğinden son derece memnunum"

Deneyimli teknik adam, oyuncularının oyuna olan konsantrasyonu ile ilgili konuşarak, "Futbolseverler Kasımpaşa'nın 90 dakikalarından keyif alır hale geldi. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Devam ettirirken yanında alacağımız puanlar da çok önemli. Kendimize bir hedef koyduysak bunu içeride ve dışarıda gerçekleştirmenin çarelerini arayacağız. Futbolcularımın idman istekleri ve maçtaki konsantrasyonlarından son derece memnunum" ifadelerini kullandı.

"Çok kısıtlı bir kadromuz var"

Kısıtlı bir kadroya sahip olduklarının altını çizen tecrübeli çalıştırıcı, devre arasına kadar sakatlıksız gitmek istediklerini söyleyerek, "Gözümüz gibi sakındığımız çok kısıtlı bir kadromuz var. Antrenmanlarda ikili mücadelelerde sakatlık olabileceğini hissettiğim anda oyunu kesiyorum. Herhangi bir terslik olmaması için. Ümit ediyorum ki devrenin sonuna kadar bu durumumuzu muhafaza ederiz" diye konuştu.