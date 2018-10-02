Mustafa Denizli Kasımpaşa'ya imzayı attı

Geçtiğimiz gün Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Kasımpaşa, tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli ile resmi sözleşme imzaladı. Dün akşam saatlerinde kulübün Kemerburgaz Tesisleri'ni gezen 68 yaşındaki teknik adam, bugün kendisini 1 yıllığına Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kemerburgaz Tesislerimizde Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Fatih Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde yeni Teknik Sorumlumuz Mustafa Denizli, kendisini 1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadelerine yer verildi.

Mustafa Denizli son olarak Eskişehirspor'un başında görev yapmıştı. Denizli, 3 büyük takımın başında şampiyonluk yaşamış tek teknik adam unvanına sahip.