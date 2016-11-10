Büyükelçilikteki törene elçilik çalışanları, KKTC’nin Bakü temsilcisi Ufuk Turganer, Azerbaycan’da faaliyet gösteren iş adamları, öğretim görevlileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Büyükelçilikteki bayrağın yarıya indirilmesiyle başlayan törende, Atatürk’ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra Nuri Paşa salonunda devam eden etkinlikte Atatürk’le ilgili şiirler okundu ve kısa film gösterimi yapıldı.

Büyükelçi Erkan Özoral konuşmasında dünyada Atatürk gibi liderlerin kolay yetişmediğini vurgulayarak, “19 Mayıs 1919’dan başlayarak 9 Eylül 1922 tarihine kadar önce halkı küllerinden yeniden doğurarak, arkasından bu milleti arkasına alarak ve bu milletin gücüyle düşmanları yurttan temizlemesini bildi. Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk’ün arkasından adeta çelikten bir yumruk gibi birleşti ve dünyaya gerçek bir millet olduğunu, Türk’ün öldürülebileceğini ama asla esir edilemeyeceğini bir kez daha gösterdi. Allah'a şükürler olsun ki, bize de milletimizin hayatının en fazla tehlikeye düştüğü anda Mustafa Kemal gibi bir lider göndermiş. Bugün bizler kardeş Azerbaycan’da Atatürk’ü anmak için toplanabiliyorsak, bu da Atatürk’ün çabaları, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet sayesindedir. Bizler bu yıl sadece Türkiye Cumhuriyeti tarihinde değil ama bütün dünya tarihinde eşine az rastlanmış bir hıyanete şahit olduk. 15 Temmuz gecesi olaylar sırasında Ankara’da, İstanbul’da bulunanlar bir hainler çetesinin kendi milletini nasıl bombalayabildiğini, kendi meclisini nasıl bombalayabildiğini doğrudan doğruya şahit oldu. Hepimiz televizyonlardan gördük. 1919 yılında İngilizler Meclis Mebusan-ı basıp dağıttığı zaman, milletvekillerini gözaltına alıp Malta’ya götürdüğü zaman bile Meclis’i bombalamamıştı. Ama maalesef bizim içimizden çıkan hainler bunu gözünü kırpmadan yapabildiler. Bugün ifadelerinden bu hıyanetin büyüklüğünün ne derecelere ulaştığını çok iyi görüyoruz. Bizler de bu milletin bir ferdi olarak ve bende bu milleti Bakü’de temsil eden Büyükelçi olarak bu hainlerle mücadeleyi aralıksız sürdüreceğiz. Hepsine hakkettiği muameleyi yapacağız. 1. Dünya Savaşı’ndan sonra düştüğümüz o karanlık günlerde bizi kurtaracak, bize önderlik edecek bir Mustafa Kemal vardı. Bütün millet onun arkasından koşup, onun arkasında tek yürek olarak o zaman ki düşmanları yenmesini bildi. Bugün de aynı şekilde liderin arkasından birleşip bu hainleri ezmesini bildi. Türk milleti çok büyük bir millet” diye konuştu.

