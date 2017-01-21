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Mustafa Koç ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 1'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Mustafa Koç ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

21 Ocak 2017 11:13
Mustafa Koç ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı - Tıkla İzle

Geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayata gözlerini yuman ünlü iş adamı Mustafa Koç, ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Dedesi Vehbi Koç’un yanında yer alan kabri başında düzenlenen anma törenine, eşi Caroline Giraud Koç, kızları Esra ve Aylin Koç, annesi Çiğdem Meserretçioğlu (Simavi), babası Rahmi Koç, kardeşleri; Ömer ve Ali Koç, halası Semahat Arsel, İnan Kıraç, Kudret Önen, Levent Çakıroğlu ile Koç Holding çalışanları katıldı. Özel Harekat polisinin mezarlık çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı törene katılanlar ince aramdan geçirilerek tören alanına alındı. Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan anma töreni yaklaşık 1 saat sürdü.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü iş adamı, 2003-2016 yılları arasında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmüştü.

Sadık Kahraman 

 

Etiketler: Mustafa koç


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