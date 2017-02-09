Medipol Başakşehir’in Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçı öncesinde turuncu-lacivertlilerin golcü futbolcusu Mustafa Pektemek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“Kasımpaşa zorlu bir deplasman”

Kasımpaşa maçının zorlu bir deplasman olduğunu belirten Pektemek, “İyi konsantre olmamız gereken bir maç. Hocamızın söyledikleri çerçevesinde maça hazırlanıp, üstesinden geleceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Forma rekabeti takım için güzel”

Adebayor’un da takıma katılmasıyla forma rekabetinin arttığını söyleyen Pektemek, “Adebayor da geldi. Mehmet Batdal da sezon başında müthiş bir performans sergiledi. Rekabet olacaktır. Bu, takımın başarısı için güzel bir şey. Bunu daha önce de yaşadım. Bundan takım faydalanacaktır” diye konuştu.

“Şampiyonluk konuşmuyoruz”

Golcü futbolcu, şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak ise, “Biz maç maç bakıyoruz, konsantre oluyoruz. Bu da bizi iyi yerlere götürüyor. Takımda güzel bir arkadaşlık var. Saygı, sevgi var. Umarım bozulmaz, bu şekilde devam ederiz. Şampiyonluk konuşmuyoruz” ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir, pazar günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşı karşıya gelecek.



Oğuzhan Ort

