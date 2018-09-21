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Mustafa Reşit Akçay: '8 haftalık süreci hazırlık olarak değerlendiriyoruz'

Mustafa Reşit Akçay: '8 haftalık süreci hazırlık olarak değerlendiriyoruz'
Mustafa Reşit Akçay: '8 haftalık süreci hazırlık olarak değerlendiriyoruz'

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "8 haftalık süreci hazırlık olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor evinde ağırladığı Denizlispor'a 2-0 yenildi. Maç sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Reşit Akçay, "Müsabaka olarak kendi evimizdeki başarısızlığı ortadan kaldırmak için elimize bir şans geldi. Fakat 2 aşamalı bir maç olarak değerlendirmek lazım. Pozisyonlar bulduğumuz maç oldu. Fakat kontrataktan yediğimiz ikinci gol bizim direncimizi kırdı. 8 haftalık süreci hazırlık olarak değerlendiriyoruz. Puan alabilmek için çaba göstereceğiz. Bunlar tabi mazeret değil ama biz planımızı uygulamaya çalışıyoruz. Şu an 6 maçta 6 puanla sürecimizi sürdürüyoruz. 8 hafta içerisinde 10 ile 12 puan arasında bir hedefimiz var. Eğer bunu başarabilirsek kendimizi iyi hissedeceğiz. Milli aradan sonra, artık bizim için hedef neresi diye belli olacak olan bir dönem başlamış oluyor" ifadelerini kullandı. 

Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim
 

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