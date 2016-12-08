UEFA Avrupa Ligi L grubu son maçında İsviçre’nin Zürih takımını 2-0 yenen Osmanlıspor, adını bir üst tura yazdırmayı başardı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay, müsabakanın zor bir müsabaka olduğu bilinciyle hazırlandıklarını kaydetti. Akçay, rakibin ilk yarı ikinci topları kendilerinden daha önce hamle yaparak topu almasının takımı zora düşürdüğünü belirterek, “Bazı kenar toplarla da bizim savunma üzerine baskı oluşturdu. Özellikle ikinci yarı yüzde 80’e varan ikinci top kazanımımız bu sefer atak üstünlüğünü bize getirdi. Rakip için kazanmak dışında bir seçenek olmadığı için ikinci yarı oyunu riske attı. Biz bu bloklardan çıktıktan sonra ilk güvenli pas sonrası ataklarımızı organize etmeye başladık. 2-0’a ulaşarak da rahatlamış olduk. Zor bir müsabakaydı. Rakibin kazanmak için bir alt yapı oluşturarak taktik geliştirmiş olması bizi zor durumda bıraksa da ikinci yarı buna cevap verdiğimiz için bütün oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum” diye konuştu.

UEFA Avrupa Ligi’nde son 32 takım arasında kalmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Akçay, “Son 32 takım arasına kalmak hoş bir şey. Her ne kadar içimizden çok aşırı derece sevinsek de elde ettiklerimizi yumuşak bir sevgiyle paylaşmak en doğrusu. İnsan yükseldikçe edep yerleri gözükür. Bu başarı bir lütuftur. Bu Avrupa’da bir kariyer yükselişi oldu. Bundan sonra bana göre en güçlü rakiplerle karşılaşacağımız bir devreye gidiyoruz. Kendimizi test etmek için büyük bir şans bu. İnşallah da kendimize bir şeyler katabileceğimiz takımlarla karşılaşmak en büyük beklentimiz” ifadelerini kullandı.

“3 BÖLGEDE TRANSFER YAPMAK İÇİN YÖNETİMLE KONUŞUYORUZ”

Akçay, devre arasındaki transfer düşüncelerine ilişkin, “Ligi bitmiş kuzey ülkeleri ve Brezilya var önümüzde. Artı Portekiz, Porto gibi ya da büyük takımların kiralama sistemiyle bulunan oyuncuları var. 3 bölge için yönetimle konuşuyoruz. Kulübümüzün şartlarına ve bizim anlayışımıza uygun oyuncular üzerine duruyoruz. İzleme komitelerimiz ve sportif direktörlerimiz bir arayışta, işbirliği içerisindeyiz. Yaklaşımlarımız var, takip ettiğimiz oyuncular var. Ama bu kolay iş değil. Çünkü devrede karşınıza çıkan oyuncuların bir bölümü sorunlu oyunculardır, bir bölümü takımın oyuncusudur adam bunu yüksek meblağsız size vermez. Transfer yapmak yerine size yararlı olabilecek olan aç, kendini ifade etmek isteyen oyuncular üzerinde durmak daha doğru. Çalışmalarımız var, kadro derinliğine ilave yapmamız gerekiyor. Yönetim kuruluyla hem fikiriz ve birlikte çalışıyoruz” açıklamalarında bulundu.

Zürih Teknik Direktörü Uli Forte, “Sabrımızı çok erken kaybettik. İkinci devrede biraz daha sabırlı oynayıp topa sahip olmayı arzulardım. Bu sabırsızlıktan dolayı maçı kaybettik” dedi.

ZÜRİH CEPHESİ

UEFA Avrupa Ligi L grubu son maçında Osmanlıspor ile karşılaşan İsviçre’nin Zürih takımı maçı 2-0 kaybetti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Zürih Teknik Direktörü Forte, maçın ilk devresi çok iyi oynadıklarını ve Osmanlıspor’a sadece uzaktan birkaç şut şansı verdiklerini söyledi. Zemin şartlarının zor olduğunu belirten Forte, bundan dolayı iki takımın zorlandığını kaydetti.

Maçın ikinci devresi gol bulmak için defansı açtıklarını ifade eden Forte, “Sabrımızı çok erken kaybettik. İkinci devre biraz daha sabırlı oynayıp topa sahip olmayı arzulardım. Bu sabırsızlıktan dolayı maçı kaybettik. 1-0’dan sonra biz daha çok atağa yönelik oynamak zorundaydık. Maalesef ikinci devrede kale önünde istediğimiz performansı gösteremedik ve ikinci golü yedik. En büyük sürprizi yapamadık ama oynadığımız maçtan çok memnunum. Oynadığımız her Avrupa ligi maçında rakiple eşit performans sergiledik. Ligdeki hedeflerimiz için çok iyi tecrübe olacak. Bizim asıl hedefimiz ikinci ligden birinci lige çıkmak” diye konuştu.

Takımına devre arası ilk devre oynadıkları gibi devam etmelerini, sabırsız olmamalarını tembihlediğini dile getiren Forte, “Ama bunu başaramadılar. Osmanlıspor biraz daha rahat oynuyordu” dedi.