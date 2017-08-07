Mustafa Reşit Akçay: Mücadelenin karşılığında bu maçı aldık ve hak ettik

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek kupayı kazanan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, kupa sevincinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Akçay, "Mücadelenin karşılığında bu maçı aldık ve hak ettik diyebiliriz. Ama Allah’ın teveccühü de yanımızdaydı. Biz de yapabileceğimiz hızlı oyundu ve yardımlaşmaydı. Bizim heybemizde bunlar vardı bu akşam. Hepsi bir araya geldi ve bu maçı kazanmış olduk. Gerçekten çok güzel. Şuan da üzerimizde bir sarhoşluk var. Tam tanımlayamıyoruz neler olup neler bittiğini. Yarın kahvaltı yaptıktan sonra kendimize gelebiliriz. Güzel şeyler ancak bunun arkasını da getirmek gerekiyor. Kupa size bir sorumluluk getiriyor. Arkadaşlarımızla konuşup disiplinimize ve çalışmaya devam edeceğiz. Çalışan ve dürüst antrenörlere de kupa nasip olur inşallah. Şu anki oyun sizi de bizi de yanıltabilir. Bunun tahminlerini iyi yapmak lazım. Önümüzdeki günlerde inişler ve çıkışlar olacaktır. Karşılaşacağımız sorunları biliyoruz. Dediğim gibi bunları tartışacağız. Beşiktaş güçlü bir takımdır. Bunlar tehdit edici takımlar. 4 büyük takım her zaman sizi tehdit eder. Ligi tehdit eder. Genelde oynadıkları maçlar önemlidir” diye konuştu.

"Eksikliği yönetimde yaşıyorum"

Her zaman mevcut olan oyuncular ile yoluna devam ettiğine dikkat çeken Akçay, “Mevcut kadromdaki tüm oyuncuları severek onlarla iyi anlaşıyorum. Ben eksikliği içimde yaşıyorum. Eksikliğimi yönetimle yaşıyorum ama dışarıyla ve sizlerle paylaşmıyorum” şeklinde konuştu.

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