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Mustafa Saral: Kimseyi satmayacağız

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını namağlup lider tamamlayan Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, devre arasında futbolcu satmayacaklarını söyledi.


30 Aralık 2016 14:31

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir'de Asbaşkan Mustafa Saral, İHA'ya açıklamalarda bulundu. İrfan Can Kahveci transferinden, gündemdeki isimlere kadar açıklamalarda bulunan Saral, takımdan ise hiçbir futbolcuyu satmayacaklarını ifade etti. Gençlerbirliği'nden transfer edilen İrfan Can Kahveci'nin çok genç ve Türkiye'nin önemli yeteneklerinden birisi olduğunu vurgulayan Saral, "İrfan Can'ın çok başarılı olacağına inanıyoruz. Çok yetenekli bir oyuncu. Zaten bu şartlar doğrultusunda yatırımımızı yaptık. Sonuç olarak çok şey katacaktır takımımıza. Transferi gerçekleştirirken öncelikle buna inanarak hareket ettik" dedi.

"Egemen gündemimizde olan bir isim"
Saral, Egemen Korkmaz ile ilgili transfer iddialarına ise, "Egemen Korkmaz'la ilgili olarak herhangi bir anlaşma söz konusu değil. Ancak Egemen gündemimizde olan bir isim. Görüşüyoruz. Anlaşırsak imzaları atarız. Ancak bunun dışında başka bir isim söylemek istemiyorum. Çünkü ne zaman bir isim söylesek bir bir sürü kişi devreye giriyor ve bu futbolcuyu biz getiririz diyor. Biz kimi gündemimize alsak alakası olmayan menajerler ortaya çıkıyor, oyuncunun bir anda fiyatını yükseltiyorlar. Şu anda Avrupa'da görüştüğümüz isimler var. Yakın zamanda transferleri açıklamış oluruz" ifadelerini kullandı.

"Kimseyi satmayacağız"
Sezonun ilk yarısında hedeflerine ulaştıklarını belirten Mustafa Saral, "16 lig maçı ve 4 Ziraat Türkiye Kupası maçında sahaya çıktık. Bu maçların hiçbirisinde mağlubiyet yaşamadık. İlk yarıyı lider tamamladık ve hedefimize ulaştık. Hedefimiz tabii ki sezon sonunda ligi zirvede tamamlamak. Bu nedenle özellikle ligin ikinci yarısının ilk 5 haftası bizim için çok önemli. İlk 5 hafta İstanbul'da oynayacağız. 3 maçımız iç sahada, diğer 2 deplasman maçımız da Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile. Bu 5 haftalık periyotu en iyi şekilde atlatmamız gerekiyor. 2 gün önce başkanımız Göksel Gümüşdağ ile bir karar aldık ve bu karar neticesinde de hiçbir futbolcumuzu satmayacağız. Transfer dönemi açıldığında bizim oyuncularımıza teklifler gelebilir. Biz de şimdiden böyle bir karar aldık. Transfer tekliflerine kapalıyız. Ferhat gibi, Uğur Uçar gibi sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan oyuncularımız var. Hocamızla görüşüp bu futbolcuların sözleşmelerindeki opsiyonu da kullanmak istiyoruz" dedi.

"Taraftar sayımızı artırmak istiyoruz"
Son olarak tribünlerle ilgili konuşan Mustafa Saral, "Bizim kulübümüz henüz 3 yıl önce kuruldu. İlk senemizde 'sıfır' taraftara oynarken şimdi sahamızda 3000 kişiye oynuyoruz. Bu başarıyla alakalı bir durum. Bunun yanında terör olayları da tribünleri olumsuz etkiledi. Terör nedeniyle güvenlik önlemleri arttı, polis kontrolleri en üst seviyeye çıktı. Bu da taraftarlara bıkkınlık veren bir durum ancak bunun dışında da başka bir önlem söz konusu olamaz. Yapacak bir şey yok. Biz de sürekli gündemimizde bu konuyu tutuyoruz. Taraftar sayısını artırmak için çalışmalar yapıyoruz. En kısa sürede hayata geçireceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.
 

Bozhan Memiş
 

Etiketler: Mustafa Saral


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