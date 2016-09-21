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Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanını tehdit etmekten hakim karşısında

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve oğlu Emir Sarıgül hakkında Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ile eşi Nazlı İnönü’yü tehdit ettiği iddiasıyla açılan davanın görülmesine başlandı. İlk duruşmaya katılan Mustafa Sarıgül, “Bu konu tamamen kamuoyunda siyasi geleceğimi yıpratmaya yönelik içi boş bir davadır” dedi.

Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanını tehdit etmekten hakim karşısında

21 Eylül 2016 12:30

İstanbul 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Şişli eski Belediye Başkanı sanık Mustafa Sarıgül avukatıyla birlikte katıldı. Duruşmaya katılamayan sanık Emir Sarıgül ile şikayetçiler Hayri İnönü ve eşi Nazlı İnönü’yü ise avukatları temsil etti. İddianamenin okunmasının ardından Mustafa Sarıgül’ün savunmasına geçildi. Mustafa Sarıgül, soruşturma aşamasında sayfalarca ifade vererek her şeyi anlattığını belirtti. Hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Sarıgül, “Tüm duruşma sürelerince burada bulunacağım. Sizin sorularınıza tüm samimiyetimle cevap vereceğim. Müştekiler geldiğinde benim de onlara sorularım olacak. Bu davanın içeriği hakkında bir tek kelime bile söylemek istemiyorum. Sadece şunu ifade etmek istiyorum. Biz bu iftiradan da alnımızın akıyla çıkacağız. Bundan zerre kadar kuşkum yoktur. Hak doğrunun yanındadır. Doğru ve haklı olduğumuzu tüm kamuoyu biliyor. Ben yüce yargıya güveniyorum, bize yapılan haksızlığı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum” ifadelerini kullandı.
Hayri ve Nazlı İnönü’nün avukatı ise davaya katılma talebinde bulundu. Mahkemenin katılma talebine ilişkin diyeceklerini sorduğu Mustafa Sarıgül, “Gelsinler, hepsi gelsin” yanıtını verdi.
Sarıgül, hakimin karar yazdığı sırada tekrar söz isteyerek, “Bu konu tamamen kamuoyunda siyasi geleceğimi yıpratmaya yönelik içi boş bir davadır” dedi. Mahkeme, müşteki ve sanık Emir Sarıgül’ün ifadesinin alınmadığı gerekçesiyle duruşmayı erteledi. 

Etiketler: Mustafa Sarıgül


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