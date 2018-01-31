Mustafa Sevgi Adanaspor ile ilk idmanına çıktı

Adanaspor’da yeni transfer Mustafa Sevgi, turuncu-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıkarken, taraftara destek çağrısında bulundu. Antrenmandan sonra açıklamalarda bulunan 34 yaşındaki futbolcu, "Adanaspor ile sezon sonuna kadar olarak anlaştık. Sezon sonu bir kez daha görüşeceğiz. Osman hocamızda çok değerli bir hoca. Kalitesi zaten tartışılmaz. Adanaspor’a gelmemde talebi oldu bende seve seve geleceğimi belirttim. Adanaspor’la görüşmem çok uzun sürmedi. Başkanımız ve hocamız aradılar Adanaspor’a gelmemi istediler ben de gelebileceğimi söyledim. Başkanımıza ve hocamıza çok teşekkür ederim" dedi.

"ADANASPOR’U SÜPER LİG’E ÇIKARMA HEDEFİMİZ VAR"

TFF 1. Lig’in mücadeleye dayalı kaliteli bir lig olduğunu belirten Sevgi, "Adanaspor’da bu ligde senelerce mücadele ederek üst seviyelere çıkmış bir takım. Bu sezon da kalıcı olarak Süper Lig’e çıkartma hedefimiz var. Dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla takımımızın biraz daha desteğe ihtiyacı var. Gerçekten kenetlenmemiz gerekiyor. İyi bir kadro, iyi bir oyuncu potansiyeli ve iyi bir yönetim var. Diğer takımlara baktığımda Adanaspor’u bu konuda gerçekten şanslı buluyorum. Hep birlikte kenetlenirsek Adanaspor’u layık olduğu yerlere getiririz. Hedefim futbolu Süper Lig’de bırakmak. Sürekli arkadaşlarıma da söylüyorum neden olmasın bu sezon da Adanaspor’da şampiyon olarak seneye Süper Lig’de mücadele edebilirim. Futbolu oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum" diye konuştu.

Cemil Serezli