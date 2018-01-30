Mustafa Sevgi, Adanaspor’da

Adanaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. En son Manisaspor forması giyen Mustafa Sevgi ile anlaşmaya varan Adana temsilcisi, tecrübeli futbolcuyu sabah saatlerinde kente getirdi.

Adanaspor'un renklerine bağladığı Mustafa Sevgi, “Adanaspor’a imza attığım için çok mutluyum. Osman hocamız ile daha önce de çalışmıştım. Adanaspor da kadro olarak iyi bir takım. Hep birlikte çalışarak takımı hak ettiği yere taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü ise başarılı oyuncu hakkında yaptığı açıklamada, “Mustafa Sevgi, geçen sezon benim Samsunspor’dan oyuncum. Mustafa orta sahada her bölgede oynayabilen, takımımız adına çok ihtiyacımız olan bir futbolcu. Mustafa Sevgi ile sezon sonuna kadar bir anlaşma yaptık. Benim istediğim bir oyuncu ve Adanaspor'a faydalı olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Mustafa Sevgi, 15 maçta görev aldığı Manisaspor’da 3 gol kaydetmişti.

Cemil Serezli

