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Mustafa Uğur: 'Oyuncularımı gönülden kutluyorum'

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, “Kazanmayı gerektiğine inandığımız bir müsabakaydı kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.

Mustafa Uğur: Oyuncularımı gönülden kutluyorum

22 Şubat 2018 22:03

Adanaspor maçının ardından açıklamalarda Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, “Müsabakayı kaybettiğimiz için tabii ki çok üzgünüz. Kazanmayı gerektiğine inandığımız bir müsabakaydı. Özellikle de maçın 2. devresinde inanılmaz gol pozisyonlarına girmemize rağmen bir türlü bu pozisyonları değerlendiremedik. Oyuncularımın tamamını gönülden kutluyorum arzulu istekli oynadılar. Adana Demirspor formasına yakışır bir mücadele sergilediler oyuncularımı gönülden kutluyorum. Soyunma odasında da oyuncularımı kutladım eğer mağlubiyet alınacaksa böyle alınsın. Adana Demirspor takımı da bulunduğu yerden kısa sürede çıkacaktır. Çünkü bu futbol sahada olduğu müddetçe inanıyorum ki galibiyet serisi gelecektir" dedi.

Cemil Serezli
 

 

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