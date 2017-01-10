Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Mustafa Yener hayatını kaybetti. Yener, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nden geçilecek.
Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Sekreteri Mustafa Yener hayatını kaybetti. Yener, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesiyle ilgili bilgi Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Merkezi'nden geçilecek.
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