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Mustafa Yumlu yeni takımıyla ilk idmanına çıktı

Akhisar Belediyespor, Trabzonspor’da forma giyen 29 yaşındaki stoper Mustafa Yumlu ile 2 buçuk yıllık sözleşme imzaladı ve ilk idmana çıktı.

Mustafa Yumlu yeni takımıyla ilk idmanına çıktı

25 Ocak 2017 14:21

Hugo Rodallega’nın Trabzonspor’a transferi için takasta kullanılan Mustafa Yumlu, Akhisar Belediyespor’un Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde yaptığı Galatasaray maçı hazırlıklarında yer aldı.

Spor Toto Süper Lig’de toplamda 138 maça çıkan Yumlu, 11 bin 482 dakika süre alırken, 8 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Ziraat Türkiye Kupası’nda 25 maçta 4 gol kaydeden 29 yaşındaki futbolcu Avrupa’da ise 30 müsabakada görev aldı. Trabzonspor’un alt yapısında futbol hayatına başlayan Yumlu sırasıyla Arsinspor, 1461 Trabzon, Eskişehirspor ve son olarak Trabzonspor formalarını giydi.

YÖNETİM BUGÜN KARAR VEREBİLİR

Golcü oyuncu arayışlarını daha önceden başlatan Akhisar Belediyespor, bugün öğleden sonra yapacağı yönetim kurulu toplantısı ardından golcü transferi için son kararı vereceği bildirildi. Yeşil-siyahlıların yurt dışından bir golcü ile büyük olasılıkla anlaşabileceği bildirildi.

5 GELDİ, 4 GİTTİ

Transfer döneminde Olcan Adın, Daniel Larsson, Miral Samardzic ve Kofi Adu’nun ardından Mustafa Yumlu’yu da renklerine bağlayan Akhisar, ilk devre kadro dışı bırakılan ve sözleşmeleri feshedilen Douglao ile Sami dışında N’Guemo ve Rodallega ile de yollarını ayırdı. Öte yandan yeşil-siyahlıların yoğunluk görünen stoper bölgesinden ise 1 veya 2 oyuncuyu göndermesi bekleniyor.

GALATASARAY MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Yeşil-siyahlılarda kupa maçında forma giyen oyuncular düz koşunun ardından dinlendirilirken diğer oyuncular ise yarım saha taktik çalışması yaptı. Akhisar Belediyespor’da sakatlığı süren Soner Aydoğdu ile apandis ameliyatı olan Larsson takımdan ayrı çalıştı ve Galatasaray maçı kadrosunda yer alamayacak. Öte yandan sarı kart cezalısı Custodio da Galatasaray maçı kadrosunda olmayacak.

(Barış Gezici / İHA)

Etiketler: Mustafa Yumlu


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