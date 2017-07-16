Mustafakemalpaşa demokrasi için tek yürek oldu

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da darbe girişiminde günlerce demokrasi nöbetlerine ev sahipliği yapan Adnan Menderes Meydanı, bir kez daha birlik ve beraberlik mesajları veren Mustafakemalpaşalılarla doldu.



Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin öncülüğünde bir hafta süren '15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Günü' etkinliklerinin son günün de bayraklarla meydanı süsleyen her yaştan Mustafakemalpaşalı, 'Demokrasi ve Şehitler Günü Yürüyüşü'nde tek vücut oldu.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Osmangazi Belediyesi Halk Oyunları Ekibi gösterilerini sergiledi. Mustafakemalpaşa Belediyesi TSM Korosu'nun 'Kahramanlık Türküleri Konseri' ile devam eden etkinlikte, 15 Temmuz Destanı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verildi. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Bu ülkenin dostu kadar düşmanı da var. Dimdik olmanın, geleceğe güvenle yürümenin yolu güçlü olmaktır. Bu da birlik olmaktan geçiyor. İşte 15 Temmuz'da milletimiz bu feraseti göstermiştir. Dışarıdaki hainler, içerideki fitnelerle el ele verdiler ve tuzak kurdular. Ama bu millet, irfanıyla, izanıyla, gönlündeki vatan sevgisiyle ülkesine siper oldu. Her darbeden sonra ağlayan bu millet, 15 Temmuz'a geldiğinde darbelere, ihanete 'dur' diyen bir anlayışı ortaya koydu. Gençlerimizi bu köprünün ayakları üzerinde yetiştirerek birlikte 2023'e yürüyeceğiz" dedi.

Konuşmaların ardından sabahın ilk ışıklarına kadar süren demokrasi nöbetinde Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okunarak şehitler için dualar edildi.

Adem Tunçer