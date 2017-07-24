Mustafakemalpaşa'ya 10 bin metreküplük su deposu

BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ile birlikte ilçenin içme suyu ihtiyacını karşılamak ve su kesintilerinde rezerv kapasitesini arttırmak için Selimiye Mahallesi'nde yapılan 10 bin metreküplük su deposu inşaatında incelemelerde bulundu. Çetinavcı, alt yapı hizmetlerini her yönden yaygınlaştırmak hedefinde olduklarını söyleyerek, "Burada daha önce 600 metreküplük yetersiz bir içme suyu deposu vardı. Başkanımızın gösterdiği hassasiyet neticesinde BUSKİ olarak bu yatırımı öne çektik. 10 binlik su deposu inşaatı yüzde 80 seviyesine geldi. Ara ve dış perdeleri tamamlandık. Bu depo ilçenin mağduriyetini büyük ölçüde giderecek. Kara ve Sarp dere kaynakları bu depoyu besleyecek. Ayrıca Lalaşahin Mahallesi'nde de 5 bin metreküplük deponun temelini attık. Yoğun bir şekilde onunda inşaatına başlayacağız " dedi.



Kurtulan, "Altyapıya gereken önemin verilmeyişinin faturasını uzun yıllar ödedik. Şimdi ise Büyükşehir'in desteği ile artık altyapı hizmetleri görünür hale geliyor. Burası bizim için çok önemli bir yer. 600 metreküpten 10 bin metreküplük bir su potansiyeline çıkıyoruz. BUSKİ bize gelecek seçimler için değil gelecek nesiller için çalışmayı öğretti" dedi.

Adem Tunçer