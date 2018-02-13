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Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Sivas'ta tek katlı müstakil evin kömürlüğünde çıkan yangın eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

13 Şubat 2018 01:22

Yangın saat 23.30 sıralarında Kılavuz Mahallesi 53'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi Yakup Köse'nin eşi ve 5 çocuğuyla birlikte köyde oldukları sırada evin kömürlüğünde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişiğindeki eve sıçradı. Yangını görenlerin durumu haber vermesiyle olay yerine polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin uzun süre soğutma çalışması yaptığı ev yangında kullanılamaz hale geldi. Yakup Köse'nin 3 yıl önce de Başıbüyük köyündeki evinin yandığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

 

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