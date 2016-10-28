Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan ilk icra komitesi toplantısı olması nedeniyle Savunma Sanayii İcra Komitesi’nde öncelikle müsteşarlığın görev alanları ve tedarik fonksiyonları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’nun son durumu hakkında bilgi verildiği belirtildi. Açıklamada, değerlendirme çalışmaları tamamlanan projelerde alınan kararlar hakkında bilgi verilerek, “Üretiminde ortağı olduğumuz Müşterek Taarruz Uçağı (JSF) Projesi kapsamında ülkemiz adına alımı planlanan uçakların ilk parti imalatları başlamış olup, teslimatlar 2018 yılından itibaren başlayacaktır. Bu kapsamda ikinci parti siparişi karara bağlanmıştır. Teslimat 2021-2022 arasında gerçekleşecektir” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Elektronik Destek (ED) Sistemi Projesi, Portatif Karıştırıcı Sistem Tedariki Projesi, yeni nesil hafif zırhlı araç güç grubu geliştirilmesi projesi, Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası (MMEHBB) Projesi, Elektronik Harp Komuta, Kontrol ve Koordinasyon Sistemi (EHKKKS) Projesi, TSK Siber Savunma Merkezi (SİSAMER) Projesi, Geliştirilmiş Gizleme Ağı Projesi, Uzun Ufuk Lojistik Destek Projesi, Komuta Kontrol Uçağı (KKU) Lojistik Destek Projesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın muhtelif ihtiyaçları kapsamında gemi temini ve Seahawk Helikopterlerinin Modernizasyonu Projesi kapsamında sözleşme görüşmelerine başlanması hususunda müsteşarlığımız yetkilendirilmiştir. Ayrıca ürün odaklı alt sistem, bileşen ve teknolojilerin kazanılması hedefiyle teknolojik yetkinlik düzeyinin ileri seviyelere taşınabilmesi için AR-GE’ye ayrılan yıllık kaynağın arttırılmasına karar verilmiştir.”