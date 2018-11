Müşteri deneyimi odaklı Pisano Hackathon'da kıyasıya mücadele

Olay, 3 Kasım günü Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde bulunan oto yedek paçası satan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 07.00 sıralarında iş yerinin önüne beyaz bir minibüsle 8 kişi geldi. Minibüsten inen 2 kişi yanlarında getirdikleri kesici aletle dükkanın kepengini açtı. 3 kişi dışarıda bekleyerek gözcülük yaparken, 5 şahıs ise içeri girerek malzemeleri taşımaya başladı. Bu sırada dükkanın alarmının çaldığı da görüldü. Dükkanı adeta didik didik eden hırsızlar, buldukları malzemeleri hızla minibüse taşıdı. Dükkanda bulunan ofisteki televizyon ve bilgisayarı da çalan hırsızlar, 5 dakikada gerçekleştirdikleri soygunun ardından iş yerinden ayrıldı.

İş yerinde yaşana hırsızlık güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, dükkanın önüne beyaz minibüsle 8 kişinin geldiği görülüyor. 2 kişi yanlarında getirdiği kesici aletle dükkanın kepenginin kilidini kırıyor. Daha sonra da 3 kişi dışarı da kalırken, 5 kişi de içeri girip malzemeleri aldığı görülüyor. Bu esnada hırsızlar arasında yaşanan ilginç diyaloglar da dikkat çekiyor.

Hırsızlar, yaklaşık 5 dakika içerisinde dükkanda bulunan 45 bin TL değerindeki akü, yedek parça, bilgisayar ve televizyonları alarak kaçıyor.

"Para eder her şeyi almışlar"

"Para eder her şeyi almışlar"diyen iş yeri sahibi Murat Köylü, ”Sabah 7 gibi alarm uyandırdı bizi. İş yerinize yetkisiz giriş var diye. Biz de kameraya baktığımızda iş yerimizin soyulduğunu gördük. Akabinde buraya geldik ve her yerin boşaltıldığını gördük. İçeri de aküler, yedek parça malzemeleri yani para eder her şeyi almışlar. 7, 8 kişiler. Bunun bir önlemi alınmalı çünkü bu tip yerlere şu sıralar soygunlar var. Polis şuanda çalışma yapıyor zaten. Dün aynı kişiler kartal tarafında bir soygun yapmışlar. İnşallah yakalanırlar, 40-45 bin civarı zararım var” dedi.

