Müşteri deneyiminin başarılı markaları Arena'da ödüllerini aldı

Nice Medya tarafından organize edilen Müşteri Deneyimi Arenası, sektör profesyonellerinin yoğun katılımıyla Babylon Bomontiada'da gerçekleşti. Müşteri hizmetleri ve deneyimi alanındaki parlak fikirlerin paylaşım platformu olma vizyonuyla hayata geçirilen projede ödül alan markalar, başarı hikayelerini fikir aşamasından uygulamaya, daha iyi bir müşteri deneyimi üretmenin sırlarını katılımcılarla paylaştı. Yoğun rekabete sahne olan Müşteri Deneyimi Arenası'nın dijital kategorisinde Anadolu Sigorta, Memorial Sağlık Grubu; Omnichannel kategorisinde Yapı Kredi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aras Kargo; İnovasyon kategorisinde ise Anadolu Sigorta, Yapı Kredi ve Opet hayata geçirdikleri projelerle ödüle layık bulundu.

Tamamı müşteri deneyimi hakkında ilk etkinlik olma özelliği taşıyan Müşteri Deneyimi Arenası’nda yarışmaya başvuran markalar üç temel kategoride değerlendirildi. E-ticaretten, bankacılığa, telekomdan, hazır giyime ve perakendeye kadar birçok lider markanın projelerinin değerlendirildiği etkinlik Pisano tarafından desteklendi. Müşteri deneyimi alanında uzman ve sektöre hakim akademisyenlerden oluşan jüri, müşteri hizmetleri ve deneyimi alanındaki parlak fikirleri değerlendirdi. Ön değerlendirmenin ardından toplam 24 proje Arena'da aday olarak yarışmaya hak kazandı.

Sağlıkta dijital deneyim: Memorial Sağlık Grubu ve Anadolu Sigorta

Müşteri Deneyimi Arenası’nın dijital kategorisi yoğun rekabete sahne olurken ödül kazanan markalar sağlık sektöründen geldi. Memorial Sağlık Grubu ve Anadolu Sigorta, geliştirdikleri uygulamalarla müşterilerine 7 gün 24 saat hizmet veren ve müşteri deneyimini dijitale aktaran iki marka olarak ödüle layık bulundu. Memorial Sağlık Grubu, geliştirdiği uygulama ile hizmet sunduğu hastalara hastanede kaldıkları süre boyunca sağlık durumları ve karşılaşacakları süreçlerle ilgili güncel bilgileri takip edebilmelerine olanak sağlarken; Anadolu Sigorta, Sağlık Sigortası sahiplerine sunduğu 7/24 canlı ve görüntülü sağlık danışmanlığı hizmeti ile müşteri memnuniyeti konusunda önemli adım attı.

Omnichannel'ın Başarılı Hikayeleri: Yapı Kredi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aras Kargo

Müşteriyle farklı pek çok noktada temas kuran, tüm temas noktalarını bütünleşik bir müşteri deneyimi yaklaşımıyla yöneten başarılı markaların değerlendirildiği Omnichannel kategorisinde Yapı Kredi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Aras Kargo ödüle layık bulundu.

İnovatif yaklaşımlarıyla müşterileriyle anlamlı ilişki kuran şirketler: Anadolu Sigorta, Yapı Kredi ve Opet

Müşteri Deneyimi Arenası'nın inovasyon kategorisinde ödüle layık bulunan Anadolu Sigorta, mobil uygulama üzerinden yapacakları ihbar ile 3,5 saniyeye indiriyor. Kategorinin bir diğer kazananı Yapı Kredi, kaybolduğunu sandığımız kredi kartlarını panikle temelli kapattırmak yerine mobil uygulama üzerinde tek tuşa basarak 24 saat geçici süreyle kapatmaya olanak sağlayan bir uygulamayla ödüle layık bulundu. Opet ise, geliştirdiği proje ile akaryakıt sektörünün genel bir sorunu olan yanlış yakıt türünün doldurulmasının önüne geçerek, hem müşteri hem de bayi tarafında oluşacak büyük sıkıntıları engelliyor.