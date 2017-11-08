Müşteri gibi geldiği dükkanda cüzdanı böyle boşalttı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 18.30 sıralarında Küçükçekmece İkitelli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde bilgisayarcı dükkanına müşteri gibi gelen hırsız, çalışana parça sorarak onu oyaladı. İçeride bir süre gezinen hırsız, tezgahın üzerinde cüzdan olduğunu fark etti. Bunun üzerine hırsız, bir yandan işyeri sahibi ile konuşurken, diğer yandan da çalışanı oyaladı. Çalışanın parça bakması için depoya gitmesini fırsat bilen hırsız kaşla göz arasında cüzdanı boşalttı. Ardından hırsız, dükkandan hiçbir şey alamayarak çıkıp gitti. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaşla göz arasında cüzdanı böyle boşalttı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, hırsız müşteri gibi içeriye giriyor. Çalışana parça soran hırsız dükkanın içerisinde gezinmeye başlıyor. Hırsız ardından tezgahın üzerinde cüzdan olduğunu fark ediyor. Bunun üzerine çalışana istediği parçayı getirmesini isteyen hırsız, onu depoya gönderiyor. Hırsız diğer yandan da dükkanın girişinde oturan iş yeri sahibiyle sohbet ediyor. Çalışan depodayken tezgaha yönelen hırsız, kaşla göz arasında cüzdanın içindeki paraları alarak cebine koyuyor. Hırsız bir süre daha dükkandan gezinerek hiçbir şey olmamış gibi çıkıyor. Çalışan ve iş yeri sahibi ise soyulduklarından habersiz çalışmaya devam ediyor.

Doğan Can Cesur