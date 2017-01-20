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Müşteri gibi geldikleri marketten paket paket çay çaldılar

Manisa’da iki hırsızın müşteri kılığında girdikleri marketten paket paket çay çalma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Müşteri gibi geldikleri marketten paket paket çay çaldılar

20 Ocak 2017 07:52
Müşteri gibi geldikleri marketten paket paket çay çaldılar - Tıkla İzle

Olay, Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Yarhasanlar Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. Alışveriş bahanesiyle markete giren iki genç hırsız normal bir müşteri gibi alışveriş sepetini alarak, çay paketlerinin bulunduğu bölüme yöneldi. Önlerinde duran çay kolisinden 7 paket çayı sepete dolduran hırsızlar daha sonra dikkat çekmemek amacıyla marketten dolaşmaya devam etti.

Market içerisinde dolaşırken güvenlik kameralarını da inceleyen hırsızlar, markette kameraların görmediği kör bir noktaya geçerek alışveriş sepetindeki çayları, yanlarında getirdikleri poşete doldurdular. Hiçbir şey olmamış gibi marketin çıkış kapısına gelen hırsızlar, müşteri yoğunluğuyla uğraşan kasiyere de müşteri gibi bir soru sorup daha sonra marketten çıkarak, kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı marketin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

Etiketler: çay çalma, manisa


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