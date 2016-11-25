Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, taksicilik yapan Ergün A.'nın (31) müşterilerine kokain servis ettiği ihbarını aldı. İhbar üzerine narkotim ekipleri taksiciyi takibe başladı. Yapılan takip sonucunda taksicinin müşterilerine kokain servis ettiği belirlendi. Bunun üzerine narkotim ekipleri şahsın aracına müşteri kimliğinde bindi. Bir süre sonra taksici, polise kokain satmak istedi. Polis ise bu teklifi kabul edip parayı vererek kokaini aldı. Polis daha sonra kimliğini göstererek polis olduğunu söyledi. Polis taksiciyi gözaltına alırken, takside yaptığı aramada 250 gram kokain ele geçirdi. Emniyete getirilerek sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih Keçe

ADANA