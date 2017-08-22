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Müşterisini silahla yaralayan mekan sahibi tutuklandı

Sakarya Büyükşehir Terminalinde çıkan silahlı tartışmada müşterisini silahla yaralayan mekan sahibi yakalandı.

Müşterisini silahla yaralayan mekan sahibi tutuklandı

22 Ağustos 2017 22:30

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Büyükşehir Terminalinde Ankara’dan misafir gelen H.D. isimli müşteri bir kafeye oturarak çay içti. Hesabı ödemek için kasaya giden H.D. isimli müşteri mekan sahibi S.Ş. isimli şahıs ile hesap yüzünden tartıştı, çıkan silahlı kavgada müşteri H.D., mekan sahibi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Mekan sahibi S.Ş. olay sonrası kayıplara karıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından S.Ş.’yi araştıran polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 


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