Müşterisini silahla yaralayan mekan sahibi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Sakarya Büyükşehir Terminalinde Ankara’dan misafir gelen H.D. isimli müşteri bir kafeye oturarak çay içti. Hesabı ödemek için kasaya giden H.D. isimli müşteri mekan sahibi S.Ş. isimli şahıs ile hesap yüzünden tartıştı, çıkan silahlı kavgada müşteri H.D., mekan sahibi tarafından bacağından vurularak yaralandı.

Mekan sahibi S.Ş. olay sonrası kayıplara karıştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından S.Ş.’yi araştıran polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan şüpheli S.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.