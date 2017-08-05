Müşterisiyle tur atan kafe: Çevirgez

Almanya Berlin’de bulunduğu sırada bir bisiklet kafeye rastlayan İzmir Torbalı’da yaşayan Tasarım Mühendisi Hasan Dağtekin, projeyi Türkiye’de de hayata geçirmek için kolları sıvadı. 5 kişilik ekibiyle yerli bir bisiklet kafe tasarlayıp imal eden Dağtekin, aracın adını ise ‘Çevirgez’ koydu. Şimdilik sadece bir adedi bulunan Çevirgez, 8 kişinin 4’erli iki grup halinde yan yana oturarak pedallamasıyla hareket ediyor. İçerisinde mini buzdolabı bulunan araçta, kullanıcılar içeceklerini yudumlarken müzik dinleyebiliyor, bir yandan da sporlarını yapmış oluyor. Doğa dostu Çevirgez’in tabanında bir de güneş enerjisi panelinin yer aldığını belirten Hasan Dağtekin, aracın sahil şeritlerinde, tatil köylerinde, hayvanat bahçelerinde, festivallerde ve siyasi partilerin tanıtımlarında da kullanılabileceğini belirtti.

"Teklifleri değerlendiriyoruz"



Tasarladıkları bisiklet kafenin yakın bir zamanda İzmir Kordon'da vitamin bar olarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade eden Dağtekin, "Çevirgez Türkiye’de ilk ve tek olma özelliğine sahip. Bisiklet kafeyi ilk kez Almanya Berlin’de gördüm. Bir kıza aşık olmak gibi bir şeydi. Proje çok hoşuma gitti. Aracı Berlin’den getirmek yerine ekip olarak birlikte tasarladık. Çevirgez, çok pedallı bir bisiklet kafe. Vatandaşlar Çevirgez’de bir şeyler yiyebilir ya da içebilir, ses sistemi sayesinde müzik dinleyebilir. Araç pedallayarak hareket ettiği için de bir yandan sporlarını yapmış olacaklar. Çevirgez sahil şeritlerinde, tatil köylerinde, hayvanat bahçelerinde kullanılabilir. Organizasyon şirketleri; festivallerde, konserlerde, açılışlarda kullanabilir. Siyasi partiler de seçim öncesinde Çevirgez'le tanıtım yapabilir. Şuanda yatırımcılardan teklifleri değerlendiriyoruz. Şimdilik bir adet imal ettik ancak teklife göre 100 adet ya da bin adet de imal edebilecek durumdayız. Şuanda 8 kişilik olan Çevirgez'i daha fazla sayıda kişinin binebileceği şekilde de tasarlayabiliriz" dedi.

Çevirgez'i gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kimi, aracı kullananlara el sallarken kimi ise Çevirgez'i denemek istediklerini söyledi.

Ceren Atmaca - Halil Karahan