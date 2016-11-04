Musul kentinin terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılması amacıyla 17 Ekim’de başlatılan operasyon sürüyor. Dün Irak ordusunun Musul’a giriş yaptığının açıklanmasının ardından Bartella bölgesinden Musul’a karşılıklı bir geçiş yaşanıyor. Musul’dan gelen çok sayıda araç ve mülteci, Peşmerge güçlerinin oluşturduğu son kontrol noktasından geçerek Bartella bölgesine doğru geçiş yapıyor. Bartella bölgesinden çok sayıda zırhlı araç da Irak ordusunun bulunduğu Musul’a doğru hareket ediyor. Musul yönüne yaşanan askeri hareketlilik dikkat çekiyor.