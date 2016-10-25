Irak Ordusu ve Irak Bölgesel Kürt yönetimine bağlı Peşmerge Güçlerinin Musul'un DEAŞ’ten alınması için başlattığı operasyonun 9’uncu gününde bölgede yayın yasağı getirildi. Peşmerge Bakanlığı'nın isteği üzerine güvenlik gerekçesiyle cepheden Kürt televizyon kanallarının canlı yayınlar yapması yasaklandı. Peşmerge Bakanlığı, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının cephelerden operasyonu izleme izinlerini de iptal etti. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başsavcılığı, cepheden canlı yayın yapan Kürt televizyon kanalları Rudaw TV, K24 TV ve NRT'ye yazı göndererek artık canlı yayın yapılamayacağı bildirdi. Peşmerge Bakanlığı'nın canlı yayınları yasaklayan kararı ile birlikte Peşmerge Güçlerinin bulunduğu cephelerde operasyonu izleyen ve aralarında Türk medya kuruluşlarının da olduğu ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarının da izin belgelerinin iptal edildi.

Yayın yasağının ve basın kuruluşlarının cephelere girişine ilişkin yasağı ne kadar süreceğine dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsmail Coşkun - Mehmet Altunışık

