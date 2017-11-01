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Musul Valisi görevden alındı

Musul Valisi Nevfel Hemadi, yolsuzluk nedeniyle görevden alındı.

Musul Valisi görevden alındı

01 Kasım 2017 17:02

Musul İl Meclisi, Musul Valisi Nevfel Hemadi’yi oy çokluğu ile görevden aldı. Musul valisinin görevden alındığını Musul İl Meclis Başkanı Beşar Kiki duyurdu. Kiki, açıklamasında Hemadi’nin yolsuzluk nedeniyle görevden alındığını duyurdu. 

Etiketler: görevden alınma, Musul Valisi

 

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