Musul Valisi görevden alındı

Musul İl Meclisi, Musul Valisi Nevfel Hemadi’yi oy çokluğu ile görevden aldı. Musul valisinin görevden alındığını Musul İl Meclis Başkanı Beşar Kiki duyurdu. Kiki, açıklamasında Hemadi’nin yolsuzluk nedeniyle görevden alındığını duyurdu.
Musul İl Meclisi, Musul Valisi Nevfel Hemadi’yi oy çokluğu ile görevden aldı. Musul valisinin görevden alındığını Musul İl Meclis Başkanı Beşar Kiki duyurdu. Kiki, açıklamasında Hemadi’nin yolsuzluk nedeniyle görevden alındığını duyurdu.
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