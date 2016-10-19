Musul’u DAEŞ’in elinden kurtarmak için başlatılan operasyonlarda hem kuzeyden hem de doğudan ilerleyen ve bir çok köyde kontrolü eline alan Peşmerge güçleri son olarak büyük bir stratejik öneme sahip olan Şagoli bölgesinde de kontrolü sağladı. Geçtiğimiz gün DAEŞ’i bölgeden püskürten ancak kurulan bombalı tuzaklardan dolayı köye giremeyen Peşmerge kuvvetleri, bugün itibari ile tuzakları imha ederek köyde hakimiyeti sağladı.

Operasyonlarını Irak ordusundan destek almadan yaptıklarını ve ilerleme kaydettiklerini belirten Zerevani Birlikleri komutanı General Hamit Kemal, “Şaguli’ye kadar başarılı bir şekilde operasyonlar yaptık. Birçok köyle kontrolü sağladık. Köyde tuzaklanmış patlayıcıları da imha ettik. Şu an yeni operasyonlar için hazırız ve komutanlarımızdan talimat bekliyoruz” diye konuştu.

Mehmet Altunışık-İsmail Coşkun

