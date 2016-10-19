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Musul’a 10 km mesafede kontrol Peşmerge’de

Musul operasyonunun öncü birlikleri olan Peşmerge, Musul’a 10 km mesafedeki Şaguli bölgesinde kontrolü tamamen sağladı. Köyü DAEŞ militanlarından alan Peşmerge birlikleri, DAEŞ'e ait bir tonluk TNT’yi de etkisiz hale getirdi.

Musula 10 km mesafede kontrol Peşmergede

19 Ekim 2016 14:12
Musul’a 10 km mesafede kontrol Peşmerge’de - Tıkla İzle

Musul’u DAEŞ’in elinden kurtarmak için başlatılan operasyonlarda hem kuzeyden hem de doğudan ilerleyen ve bir çok köyde kontrolü eline alan Peşmerge güçleri son olarak büyük bir stratejik öneme sahip olan Şagoli bölgesinde de kontrolü sağladı. Geçtiğimiz gün DAEŞ’i bölgeden püskürten ancak kurulan bombalı tuzaklardan dolayı köye giremeyen Peşmerge kuvvetleri, bugün itibari ile tuzakları imha ederek köyde hakimiyeti sağladı.

Operasyonlarını Irak ordusundan destek almadan yaptıklarını ve ilerleme kaydettiklerini belirten Zerevani Birlikleri komutanı General Hamit Kemal, “Şaguli’ye kadar başarılı bir şekilde operasyonlar yaptık. Birçok köyle kontrolü sağladık. Köyde tuzaklanmış patlayıcıları da imha ettik. Şu an yeni operasyonlar için hazırız ve komutanlarımızdan talimat bekliyoruz” diye konuştu.

Mehmet Altunışık-İsmail Coşkun
 

Etiketler: Irak, musul


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