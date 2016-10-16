Musul operasyonu için tüm hazırlıklar devam ederken dün akşam saatlerinde ABD'ye ait topçu birlikleri ilk defa DAEŞ hedeflerini vurdu. Daha sonrasında ise Irak Hava Kuvvetlerine ait uçaklardan kente binlerce broşür atılarak halka uyarılarda bulunuldu. Atılan broşürlerde "Zafer vakti geldi", "DAEŞ'siz ya da karanlık inanç bulunmayan temiz bir Irak'ı kutlama zamanı", "Musul'u kurtarmak ve bölgedeki güvenlik ve istikrarı yeniden sağlamak için harekete geçme hazırlığındayız" gibi ifadeler bulunuyor. Ayrıca ABD ve Fransız uçakları da Musul'daki DAEŞ hedeflerine hava saldırısı düzenledi. Havadan başlatılan operasyonlar devam ederken dün akşama doğru Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge güçleri Kerkük'ten harekete geçirdiği birliklerini Musul'un çevresine konuşlandırmaya başladı.

ABD Başkanı Barack Obama’nın DAEŞ'le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk yaptığı açıklamada "Musul operasyonunu Irak Başbakanı Haydar el İbadi duyuracak. Bundan önce her açıklama erkendir" dedi.

Musul'daki DAEŞ mensuplarının ise kentteki hendeklere doldurdukları petrolü yakarak duman çıkardığı ve uçaklar ile insansız hava araçlarının görüşünü engellemeye çalıştığı ifade edildi.