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Musul’da 10 DEAŞ’lı terörist öldürüldü

Irak Ordusu, operasyonlarını yoğunlaştırdığı iki mahalleyi ve Musul Büyük Camisi’ni terör örgütü DEAŞ’tan aldı. Yoğun çatışmaların yaşandığı bölgede 10 DEAŞ’lı terörist öldürüldü.

Musulda 10 DEAŞlı terörist öldürüldü

17 Ocak 2017 18:54

Musul’un terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılmasına yönelik Irak Ordusu’nun sürdürdüğü operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda sabah saatlerinden itibaren süren operasyonlarda, Musul Büyük Camisi ve Muhendisin ile Ziraiin Mahallesi terör örgütü DEAŞ’tan alındı. Irak Ordusu tarafından alınan cami içerisi ve iki mahallede aramalar yapılıyor.

Öte yandan yoğun çatışmaların yaşandığı iki mahallede ise 10 DEAŞ’lı terörist ölü olarak ele geçirildi. Irak Ordusu dün ise Musul’un simgesi olarak bilinen Nebi Yunus Türbesi’ni kontrol altına almıştı.

Burak Emek

Etiketler: 10 DEAŞlı terörist, musul, öldürüldü


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