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Musul'da bomba yüklü araçla intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var...

Musul’da 2 ayrı bölgede bomba yüklü araçla meydana gelen intihar saldırısında, çoğunluğu sivil olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Musulda bomba yüklü araçla intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var...

27 Ocak 2017 20:42

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgilere göre olay, Musul'un Reşdiye ve Xebat bölgelerinde meydana geldi. Bomba yüklü araçla bölgeye gelen henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıslar eş zamanlı olarak araçları infilak ettirdi. Meydana gelen saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybederken ayrıca yaralılarında olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamaların ardından çevrede bulunan evlerde ve araçlarda yangınlar çıktı. Bölgede sağlık ekiplerinin ve itfaiye erlerinin çalışmaları sürüyor. Saldırıda ölü yada yaralı sayıları ise henüz belirnemedi.

Öte yandan Reşidiye ve Xebat bölgesi geçtiğimiz hafta Irak güçleri tarafından kontrol altına alınmıştı. 

Burak Emek

Etiketler: musul, patlama


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